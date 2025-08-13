Offensiver Ex-Regionalliga-Akteur auf Vereinssuche - mit Kontaktdaten

Der 22-jährige Koray Dag ist auf Vereinssuche. Im vergangenen Winter war er vom Regionalligisten Türkspor Dortmund in die Türkei gewechselt . Beim Drittligisten FK Altinordu kam er regelmäßig zum Einsatz, löste aber nach einem halben Jahr seinen Vertrag wieder auf. Eine Einigung mit einem Verein in Deutschland zerschlug sich, so dass der Offensivmann noch vereinslos ist. Bei seinem Ex-Trainer Sebastian Tyrala, mit dem er in der Spielzeit 2023/24 den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert hat, hält er sich aktuell fit. Tyrala trainiert den Regionalligisten Wuppertaler SV seit November 2024. In Testspielen kam Dag zum Einsatz, eine Verpflichtung kam bislang aber noch nicht zustande.

So hat sich Dag an FuPa Westfalen gewendet, um möglicherweise neue Interessenten ausfindig zu machen. Sein neuer Verein sollte möglichst in der Regionalliga spielen. Doch auch einen ambitionierten Oberligisten kann er sich vorstellen. Dag ist in der Offensive sowohl als Stürmer als auch auf dem Flügel einsetzbar. Zu seinen Stärken zählt er den Abschluss und seine Schnelligkeit.

Für viele dürfte der gebürtige Hammer eh kein unbeschriebenes Blatt sein. Wie erwähnt stieg er mit Türkspor Dortmund in die Regionalliga auf. In der Oberliga-Saison erzielte er 24 Scorerpunkte in 31 Partien. Ausgebildet wurde er seit der U15 im Nachwuchsleistungszentrum des SC Paderborn 07, für den er später auch in der Oberliga Westfalen auflief. Zwischenzeitlich war er vom Drittligisten SC Verl verpflichtet worden. Außer einem Drittliga-Kurzeinsatz kam er damals aber nur für die Verler U21 in der Westfalenliga zum Einsatz. Nebenbei spielte Dag in der jüngsten Vergangenheit auch in der Baller League.

Interessierte Vereine können sich per Mail unter koray-dag03@web.de melden.