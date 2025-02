Offensive von Bayer Dormagen läuft wie geschmiert

Der Matchwinner gegen Meerbusch war Topstürmer Niclas Kuypers. Der 24-Jährige brauchte nur sieben Minuten für seinen Doppelpack (6., 7.). Seinen lupenreinen Hattrick (28.) komplettierte er mit seinem 20. Saisontreffer, mit dem er sich an die Spitze der Torjägerliste schob. Nur zwei Minuten (32.) später schlug er ein viertes Mal zu und verschaffte seinem Team eine komfortable 4:0-Halbzeitführung. „Die erste Halbzeit war der Traum eines Trainers. Unser Plan ging perfekt auf. Wir haben unsere Chancen stark herausgespielt und Niclas ist in der Box eiskalt“, erklärt Trainer Marko Niestroj.

Seit seinem Wechsel von Landesliga-Absteiger Schwarz-Weiß Düsseldorf im Sommer 2022 schoss Kuypers für den TSV immer über zwanzig Tore. In seiner ersten Spielzeit kam er auf 23 Treffer und fünf Vorlagen, in der vergangenen Saison traf er 24-mal und legte sechs weitere Treffer auf. Obwohl der TSV in den vergangen beiden Spielzeiten gegen den Abstieg kämpfte, traf Kuypers zuverlässig. In dieser Saison läuft es für ihn und die gesamte Mannschaft deutlich besser. In 19 Einsätzen netzte Kuypers bereits 21-mal ein. Hinzu kommen zehn Vorlagen, womit er auf 31 Scorerpunkte kommt. „Es freut mich natürlich, um die Torjägerkanone mitzuspielen. Der Mannschaftserfolg steht für mich aber an erster Stelle, weshalb es mich besonders freut, dass wir so eine gute Hinrunde gespielt haben. Daran wollen wir jetzt anknüpfen“, erzählt Kuypers. Der Topstürmer gehört beim TSV zur zweitbesten Offensive der Liga. Seine Offensivpartner Marius Fraßek und Alexander Hauptmann kommen auch beide über zehn Torbeteiligungen.

„Meine Stärken liegen im Strafraum. Ich habe das Glück, von meinen Mitspielern so gut in Szene gesetzt zu werden. Marius und die anderen Spieler machen es mir leicht zu treffen. Jeder arbeitet für den anderen und damit haben wir in dieser Saison Erfolg“, betont Kuypers. Für seinen Coach ist der Stürmer eine große Bereicherung. Nicht nur mit seiner Torgefahr hat er einen großen Wert für seine Mannschaft. „Er ist ein toller Typ. Er ist ein Familienmensch, von dem die Mannschaft menschlich und sportlich profitiert. Es freut mich sehr, dass er sich sportlich immer weiterentwickelt. Besonders gegen den Ball hat er sich deutlich verbessert, womit er der gesamten Mannschaft hilft“, schwärmt Niestroj.