Offensive Verstärkung für die Dottinger Löwen

Mit Patrik Müller kann der SV Ballrechten-Dottingen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren.
Der offensiv vielseitig einsetzbare Spieler bringt vor allem über die Außenbahn viel Dynamik und körperliche Präsenz mit. Durch seine Physis, seine Durchsetzungskraft und seinen Zug zum Tor soll Patrik unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität verleihen.
„Mit Patrik stehen wir bereits seit einigen Jahren im Austausch. Deshalb freut es uns sehr, dass sich der Wechsel nun ergeben hat“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.
Eine besondere Verbindung zum SV Ballrechten-Dottingen besteht bereits durch seinen Bruder Marco Müller, der bis zu seinem Karriereende viele Jahre erfolgreich das Trikot des SV Ballrechten-Dottingen getragen hat.
„Marco war über viele Jahre ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins. Umso schöner ist es, nun wieder einen offensiv starken "Müller" in unseren Reihen zu haben“, so Kletner weiter.
Auch abseits der Neuzugänge laufen die Planungen für die kommende Saison bereits sehr erfolgreich. Nahezu der komplette Kader hat seine Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Lediglich drei Spieler werden ihre aktive Karriere beenden. Zudem wird Torhüter Philipp Henselmann den Verein am Saisonende verlassen und sich dem FC Waldkirch anschließen.
„Dass der Großteil der Mannschaft zusammenbleibt, ist ein starkes Zeichen und eine wichtige Basis für die kommende Saison“, betont Kletner.