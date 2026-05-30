Offensive Verstärkung für die Dottinger Löwen von Alexander Kletner · Heute, 12:09 Uhr · 0 Leser

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Mit Patrik Müller kann der SV Ballrechten-Dottingen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der offensiv vielseitig einsetzbare Spieler bringt vor allem über die Außenbahn viel Dynamik und körperliche Präsenz mit. Durch seine Physis, seine Durchsetzungskraft und seinen Zug zum Tor soll Patrik unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität verleihen.

„Mit Patrik stehen wir bereits seit einigen Jahren im Austausch. Deshalb freut es uns sehr, dass sich der Wechsel nun ergeben hat“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Eine besondere Verbindung zum SV Ballrechten-Dottingen besteht bereits durch seinen Bruder Marco Müller, der bis zu seinem Karriereende viele Jahre erfolgreich das Trikot des SV Ballrechten-Dottingen getragen hat.