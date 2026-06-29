Offensive verstärkt: Obed Ugondu wird ein Schanzer

– Foto: FC Ingolstadt 04

Der 1,86 Meter große Angreifer kommt nach zwei erfolgreichen Spielzeiten bei Rot-Weiß Erfurt auf die Schanz. In der vergangenen Saison der Regionalliga Nordost erzielte der Nigerianer in 32 Partien 18 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Bereits im Jahr zuvor hatte er mit elf Toren in 28 Ligaspielen seine Torgefahr unter Beweis gestellt.

Seinen Durchbruch im deutschen Fußball schaffte Ugondu beim 1. FC Rielasingen-Arlen. Nach 15 Treffern und fünf Vorlagen in 34 Oberliga-Partien legte der Rechtsfuß in der Saison 2023/24 noch einmal nach und überzeugte mit 30 Toren sowie sechs Assists in 28 Spielen der Verbandsliga Südbaden.

Koordinator Kaderplanung und Scouting – Rigo Hof: „Obed hat sich seinen Weg in die 3. Liga mit konstanten Leistungen erarbeitet. Uns überzeugt nicht nur seine Trefferquote, sondern vor allem die Art, wie er Fußball spielt. Er bringt Tempo mit, sucht konsequent den Weg zum Tor und verfügt über eine hohe Präsenz im letzten Drittel. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten in der Offensive.“