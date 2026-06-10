Offensive Neuzugang aus Bissingen

– Foto: Marco Nabinger

nach Pforzheim. Der 20-jährige Rechtsfuß wurde in Stuttgart geboren und wohnt im Stadtteil Freiberg in der Nähe von Zuffenhausen. Er hat vor kurzem eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik abgeschlossen.

Emre ist ein offensiver Flügelspieler, der auf der linken Seite zu Hause ist. Sein Spiel auf engem Raum, seine Schnelligkeit und sein Antritt zeichnen ihn aus. Bevor er in die U19 von Bissingen wechselte spielte er in Freiberg, Esslingen und beim MTV Stuttgart. Nach der Jugend schaffte er gleich im ersten Jahr den Sprung in den Oberligakader, wo er 21 Einsätze hatte.

"In Pforzheim gefällt mir das hohe Niveau bezüglich Infrastruktur, Training und Spielerqualität. Ich möchte nicht mehr – wie zuletzt – um gegen den Abstieg kämpfen, sondern oben mitspielen und wieder mehr Spaß am Fußballspielen haben."