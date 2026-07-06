Offensive erhält frischen Schwung: Germania verpflichtet Hasan Özdemir Junger Angreifer wechselt vom TSV Havelse an die Ammerke – Verein sieht großes Entwicklungspotenzial von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder treibt seine Kaderplanung weiter voran und verstärkt die Offensive mit Hasan Özdemir. Der junge Offensivspieler kommt vom TSV Havelse, wo er zuletzt in einem professionellen Umfeld ausgebildet wurde. Bei der Germania soll er den nächsten Schritt seiner Entwicklung gehen.

Mit Hasan Özdemir begrüßt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder einen weiteren vielversprechenden Offensivspieler. Der Neuzugang wechselt vom TSV Havelse an die Ammerke und bringt eine Ausbildung mit, die er in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau absolvierte. Kreativer Offensivspieler mit vielseitigen Qualitäten Sportchef Sascha Derr sieht in Özdemir eine ideale Verstärkung für den eingeschlagenen Weg des Vereins auf der Instagram-Seite des Vereins. „Mit Hasso haben wir einen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Er verfügt über eine herausragende Technik, ist abschlussstark und kann auch auf engstem Raum Lösungen finden.“

Besonders seine Qualitäten zwischen den Linien und in den Halbräumen hebt Derr hervor. Darüber hinaus sei Özdemir in der Lage, auf den Außenbahnen Eins-gegen-eins-Situationen zu suchen und für sich zu entscheiden. „Wir haben uns schon länger intensiv um Hasso bemüht und freuen uns sehr, dass der Transfer jetzt zustande gekommen ist. Er ist nicht nur fußballerisch ein sehr spannender Spieler, sondern passt auch menschlich hervorragend in unsere junge Mannschaft.“ Nächster Entwicklungsschritt in Egestorf Für Özdemir ist der Wechsel zugleich der Beginn eines neuen Kapitels. „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung in Egestorf. Das Team und die Ziele haben mich direkt überzeugt. Jetzt heißt es Gas geben“, sagt der Offensivspieler.