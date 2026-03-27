Offensive bleibt intakt: Niehof, Frericks, Menke und Lohaus sagen zu Der Aufsteiger festigt seinen Kader weiter von p.s. · Heute, 15:26 Uhr · 0 Leser

Concordia Emsbüren

Vier weitere Personalien sind geklärt: Oliver Niehof, Bennet Frericks, Hermann Menke und Hendrik Lohaus haben ihre Zusage für die Saison 2026/2027 gegeben und werden weiterhin für die Erste Herrenmannschaft von Concordia Emsbüren auflaufen. Der Bezirksligist setzt damit auf Kontinuität und offensive Qualität

Oliver Niehof geht in seine mittlerweile 11. Saison in der Ersten. Der Vizekapitän übernimmt als Zehner im Offensivspiel viel Verantwortung und ist mit seiner Übersicht sowie Spielintelligenz ein zentraler Baustein im Spiel der Concorden. Seine Erfahrung und Führungsrolle bleiben dem Team damit auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Für Durchschlagskraft über die linke Seite sorgt aktuell Bennet Frericks. Der Flügelspieler kommt in dieser Saison auf starke 14 Tore in 18 Spielen und ist damit Top-Torschütze der Ersten. Mit dieser Quote zählt er zu den gefährlichsten Offensivspielern der Bezirksliga.

Hermann Menke steht vor seiner dritten Saison bei Concordia. Der antrittsschnelle Flügelspieler war zuvor aus Schüttorf gewechselt und kehrte nach einer längeren Verletzungspause im Oktober zurück in den Kader. Seitdem absolvierte er neun Einsätze für die Erste und gehört wieder fest zum Teamgefüge. Auch Hendrik Lohaus bleibt an Bord. Der Stürmer befindet sich in seinem ersten Herrenjahr und hat sich bereits gut in die Mannschaft integriert. Fünf Tore in 18 Spielen stehen bislang für ihn zu Buche.