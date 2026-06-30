Offensive Ansage: Union Mühlhausen rüstet mächtig auf

Zahlreiche Neuzugänge sollen den Umbruch beim Traditionsverein mitgestalten – allen voran die beiden Offensivspieler Niklas Kliem und Pascal Rahn.
Für Michael Pohl war nach seiner Zusage als Cheftrainer schnell klar, dass die Kaderplanung oberste Priorität haben würde. Einer der ersten Spieler, den er kontaktieren wollte, war Niklas Kliem. „Als feststand, dass ich Union als Cheftrainer übernehme, gingen schnellstmöglich die Kaderplanungen los. Ich kenne Niklas' Qualitäten und habe mich umgehend mit ihm in Verbindung gesetzt. Er ist für mich eine absolute Rakete und ich wollte ihn unbedingt in meinem Team haben. Ich mag seine Art Fußball zu spielen, seine Torgefahr und seine Explosivität. Er passt super in mein angedachtes Spielsystem“, erklärt Pohl.
Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Offensivspieler. „Der Verein, die Fans und unser Staff freuen sich riesig auf Niklas. Wir befinden uns in einem sehr großen Umbruch. Jeder weiß, dass wir in erster Linie geduldig sein müssen und jeder erst einmal ankommen muss. Diese Zeit bekommen auch alle meine Jungs.“
Auch Kliem selbst hatte mehrere Optionen, entschied sich letztlich aber bewusst für den Wechsel nach Mühlhausen. „Ich hatte viele Nachfragen und Gespräche mit anderen Vereinen geführt. Union hat sich richtig ins Zeug gelegt und etwas in mir bewegt. Sogar im privaten Bereich wird mir ein Stück weit geholfen, sodass am Ende das Gesamtpaket einfach gestimmt hat“, sagt der Angreifer.
Sportlich sieht der Neuzugang vom FC Erfurt Nord den Schritt als spannende neue Herausforderung: „Die Liga ist dieselbe. Beide Mannschaften gehören eigentlich immer zu den Teams im oberen Tabellenbereich. Ich bin Nord für die wundervollen acht Jahre sehr dankbar. Ich habe dort alles erlebt. Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe bei Union und bin hochmotiviert. Ich bin zuversichtlich, dass es ein sehr gutes Jahr wird.“
Mit Pascal Rahn wechselt ein weiterer Torjäger nach Mühlhausen. Auch hier spielte der neue Trainer eine entscheidende Rolle. Pohl hatte Rahn bereits einst von Herbsleben nach Bad Tennstedt geholt und ist von dessen Qualitäten voll überzeugt. „Pascal ist für mich einer der besten Stürmer der Liga. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren ging absolut durch die Decke. Als ich hörte, dass er eine Veränderung sucht, habe ich sofort Kontakt aufgenommen. Er ist nicht nur extrem torgefährlich, sondern stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Er arbeitet für den Erfolg bis zum Umfallen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihm“, so Pohl. Entsprechend groß sei auch hier die Vorfreude im gesamten Verein.
Neben den beiden Offensiv-Verstärkungen verstärken auch Tom Schulz (Bad Tennstedt), Max Löbner und Robert Stauch (beide Siebleben), Dustin Zeng (1. FC Eichsfeld), Lukas Weingart (Dingelstädt) sowie Yannik Leichtenberger, Felix Reinwald, Franjo Meyer und Hannes Bärtig (alle Menteroda) den Kader des FC Union Mühlhausen. Zudem rücken mit Felix Beck, Max Wilke, Julius Kingston Otto, Max Hase und Loris Stauch fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend in den Männerbereich auf.
Mit zahlreichen neuen Gesichtern und einem neuen Trainer beginnt beim FC Union Mühlhausen damit ein spannender Neuanfang. Die Erwartungen sind durchaus hoch, gleichzeitig mahnt Michael Pohl zur Geduld. Klar ist jedoch schon jetzt: Mit den Verpflichtungen von Niklas Kliem und Pascal Rahn hat Union zwei Spieler gewonnen, von denen sich Verein und Trainer vor allem eines erhoffen – viele Tore.