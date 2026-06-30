Offensive Ansage: Union Mühlhausen rüstet mächtig auf Beim FC Union Mühlhausen laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Mit Michael Pohl steht nicht nur ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie, auch der Kader erhält im Sommer ein neues Gesicht. von Christopher Plischka · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Zahlreiche Neuzugänge sollen den Umbruch beim Traditionsverein mitgestalten – allen voran die beiden Offensivspieler Niklas Kliem und Pascal Rahn.

Für Michael Pohl war nach seiner Zusage als Cheftrainer schnell klar, dass die Kaderplanung oberste Priorität haben würde. Einer der ersten Spieler, den er kontaktieren wollte, war Niklas Kliem. „Als feststand, dass ich Union als Cheftrainer übernehme, gingen schnellstmöglich die Kaderplanungen los. Ich kenne Niklas' Qualitäten und habe mich umgehend mit ihm in Verbindung gesetzt. Er ist für mich eine absolute Rakete und ich wollte ihn unbedingt in meinem Team haben. Ich mag seine Art Fußball zu spielen, seine Torgefahr und seine Explosivität. Er passt super in mein angedachtes Spielsystem“, erklärt Pohl. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Offensivspieler. „Der Verein, die Fans und unser Staff freuen sich riesig auf Niklas. Wir befinden uns in einem sehr großen Umbruch. Jeder weiß, dass wir in erster Linie geduldig sein müssen und jeder erst einmal ankommen muss. Diese Zeit bekommen auch alle meine Jungs.“

Auch Kliem selbst hatte mehrere Optionen, entschied sich letztlich aber bewusst für den Wechsel nach Mühlhausen. „Ich hatte viele Nachfragen und Gespräche mit anderen Vereinen geführt. Union hat sich richtig ins Zeug gelegt und etwas in mir bewegt. Sogar im privaten Bereich wird mir ein Stück weit geholfen, sodass am Ende das Gesamtpaket einfach gestimmt hat“, sagt der Angreifer. Sportlich sieht der Neuzugang vom FC Erfurt Nord den Schritt als spannende neue Herausforderung: „Die Liga ist dieselbe. Beide Mannschaften gehören eigentlich immer zu den Teams im oberen Tabellenbereich. Ich bin Nord für die wundervollen acht Jahre sehr dankbar. Ich habe dort alles erlebt. Jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe bei Union und bin hochmotiviert. Ich bin zuversichtlich, dass es ein sehr gutes Jahr wird.“