Offensivdrang für die Stuttgarter Kickers

Abdoulie Mboob bringt Tempo, Technik und Abschlussstärke auf den Platz. Der Offensivspieler trägt bei den Stuttgarter Kickers die Nummer 30 und möchte mit seinen Qualitäten zum sportlichen Erfolg beitragen. Im Format „11 Fragen an …“ spricht „Abdou“ über sein großes Idol Lionel Messi, besondere Tor-Momente, und warum er auf dem Platz am liebsten niemals müde werden würde.
1. Wann hast du das erste Mal etwas von den Stuttgarter Kickers gehört?
Das war vor etwa zwei Jahren, als ich in Villingen gespielt habe. Schon damals habe ich viel über die Kickers gehört und den Verein wahrgenommen.
2. Welche Rückennummer trägst du – und hat sie eine Bedeutung?
Ich trage die Nummer 30. Es war eine der verfügbaren Nummern, als ich unterschrieben habe – und ich mag sie sehr, weil Lionel Messi diese Nummer früher auch getragen hat.
3. Wer war dein Fußballidol als Kind?
Ganz klar Lionel Messi. Für mich ist er der beste Fußballspieler aller Zeiten.
4. Was möchtest du bei den Kickers erreichen?
Ich möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen und mit dem Team den nächsten Schritt machen, um eine stabilere Rückrunde zu spielen. Für mich selbst geht es darum, mich schnellstmöglich an das Niveau der Regionalliga zu gewöhnen.
5. Dein bisher schönstes Tor oder größter Gänsehautmoment auf dem Platz?
Mein bestes Tor war mein dritter Treffer gegen Denzlingen in der vergangenen Saison. Denzlingen war damals Tabellenführer und mein Tor war sehr wichtig, um oben dran zu bleiben. Jetzt hoffe ich, dass schon bald ein weiteres besonderes Tor für die Kickers dazukommt.
6. Welche Superkraft hättest du gern auf dem Spielfeld?
Ich würde gerne niemals müde werden. Um die komplette Spielzeit mit voller Energie spielen zu können.
7. Mit welchem Stürmer würdest du gern mal zusammen auf dem Platz stehen?
Mit allen Offensivspielern im Kickers-Team. Jeder bringt Qualität mit, und ich freue mich sehr darauf, mit jedem von ihnen zusammenspielen.
8. Was ist dein Guilty Pleasure?
Ich schaue sehr gerne indische Filme – das mögen viele nicht, aber für mich gehört das einfach dazu (lacht).
9. Beschreibe dich als Spielertyp anhand von drei Eigenschaften!
Sehr schnell. Technisch stark. Beidfüßig.
10. Welche App darf auf deinem Handy auf keinen Fall fehlen?
Snapchat und Instagram – die nutze ich am meisten.
11. Was hast du im Fußballer-Alltag bisher gelernt, das dich geprägt hat?
Fußball erfordert sehr viel: Disziplin, Commitment, Konzentration und Selbstvertrauen. Ohne diese Dinge kommt man nicht weiter.