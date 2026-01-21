Offensivdrang für die Stuttgarter Kickers

3. Wer war dein Fußballidol als Kind?

Ganz klar Lionel Messi. Für mich ist er der beste Fußballspieler aller Zeiten.

4. Was möchtest du bei den Kickers erreichen?

Ich möchte meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen und mit dem Team den nächsten Schritt machen, um eine stabilere Rückrunde zu spielen. Für mich selbst geht es darum, mich schnellstmöglich an das Niveau der Regionalliga zu gewöhnen.

5. Dein bisher schönstes Tor oder größter Gänsehautmoment auf dem Platz?

Mein bestes Tor war mein dritter Treffer gegen Denzlingen in der vergangenen Saison. Denzlingen war damals Tabellenführer und mein Tor war sehr wichtig, um oben dran zu bleiben. Jetzt hoffe ich, dass schon bald ein weiteres besonderes Tor für die Kickers dazukommt.

6. Welche Superkraft hättest du gern auf dem Spielfeld?

Ich würde gerne niemals müde werden. Um die komplette Spielzeit mit voller Energie spielen zu können.