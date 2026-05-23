Offensiv-Zuwachs aus Eutin: Hussein Sharba wechselt zu Kilia

Der ohnehin schon luxuriös für die kommende Spielzeit 2026/27 ausgestattete Offensivabteilung des Tabellendritten der Oberliga Schleswig-Holstein Kilia Kiel bekommt noch einmal ein kleines Upgrade. Mit der Verpflichtung von Hussein Sharba haben die Kilianer eine Systemerweiterung erhalten. Der 26-jährige Angreifer wechselt vom Absteiger Eutin 08 an die Förde und soll in der neuen Saison für ordentlich Wirbel und neue Akzente in der Angriffsreihe sorgen.
Dass Hussein Sharba weiß, wo das Tor steht, hat er in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Saison 2023/24 krönte sich der Bruder von Abbas Sharba, der bei Oberliga-Absteiger Inter Türkspor Kiel spielt, mit starken 17 Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der Rosenstädter aus Eutin. In der abgelaufenen Spielzeit lief es für den Stürmer allerdings etwas unruhiger: Aufgrund eines längeren Heimataufenthalts im Irak verpasste er die komplette Hinrunde und kam im Anschluss nur noch auf 12 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen.
Der Qualität des Neuzugangs tut dies jedoch keinen Abbruch. Besonders Cheftrainer Nicola Soranno, der in diesem Sommer bereits in sein sechstes Jahr an der Seitenlinie mit den Kielern geht, blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit dem torgefährlichen Neuzugang:
„Ich bin sehr froh darüber, dass wir Hussein von uns überzeugen konnten. Er hat bereits gezeigt, wie torgefährlich er ist, und ich bin überzeugt, dass er unserem Spiel ein entscheidendes Element hinzufügen wird.“
Mit dem Transfer schärfen die Kieler ihr Profil für die anstehenden Aufgaben in der neuen Saison, das eine Topplatzierung beinhaltet. Sharba bringt genau die physische Komponente und die Kaltschnäuzigkeit mit, die dem Team in engen Phasen der vergangenen Spielzeit hier und da gefehlt haben.