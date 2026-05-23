Offensiv-Zuwachs aus Eutin: Hussein Sharba wechselt zu Kilia von Ismail Yesilyurt · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser

Hussein Sharba, Neuzugang bei Kilia Kiel 2026-27. – Foto: Kilia Kiel

Der ohnehin schon luxuriös für die kommende Spielzeit 2026/27 ausgestattete Offensivabteilung des Tabellendritten der Oberliga Schleswig-Holstein Kilia Kiel bekommt noch einmal ein kleines Upgrade. Mit der Verpflichtung von Hussein Sharba haben die Kilianer eine Systemerweiterung erhalten. Der 26-jährige Angreifer wechselt vom Absteiger Eutin 08 an die Förde und soll in der neuen Saison für ordentlich Wirbel und neue Akzente in der Angriffsreihe sorgen.

Knipser-Qualitäten Dass Hussein Sharba weiß, wo das Tor steht, hat er in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Saison 2023/24 krönte sich der Bruder von Abbas Sharba, der bei Oberliga-Absteiger Inter Türkspor Kiel spielt, mit starken 17 Treffern zum erfolgreichsten Torschützen der Rosenstädter aus Eutin. In der abgelaufenen Spielzeit lief es für den Stürmer allerdings etwas unruhiger: Aufgrund eines längeren Heimataufenthalts im Irak verpasste er die komplette Hinrunde und kam im Anschluss nur noch auf 12 Einsätze, in denen ihm zwei Tore gelangen.

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