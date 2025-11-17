„Offensiv überragend stark und defensiv überragend schlecht“: ASV Dachau verliert Torspektakel

Der ASV Dachau hat das Acht-Tore-Spiel gegen den heimstarken TSV Rohrbach in der Bezirksliga Nord verloren. Dabei führten die Gäste gleich zweimal.

Die Bezirksliga-Fußballer des ASV Dachau haben gestern im Kampf um die Meisterschaft samt Direktaufstieg an Boden eingebüßt. Das letzte Spiel vor der Winterpause verlor die Mannschaft von Trainer Matthias Koston 3:5 (3:4), während Spitzenreiter Walpertskirchen 2:0 in Altenerding gewann. Der Tabellenführer nimmt nun vier Punkte Vorsprung vor Verfolger ASV mit ins neue Jahr.

Spiele in Rohrbach sind stets besonders „eklig“, hatte Koston schon Tage vorher gesagt. Das durften die Rohrbacher um den früheren Pipinsrieder und jetzigen Spielertrainer Philipp Federl durchaus als Wertschätzung verstehen. Rohrbach empfing den ASV als einzige Mannschaft der Bezirksliga Nord, die noch kein Heimspiel verloren hat. Und dabei blieb es.

Der Herbstkick bei den heimstarken Rohrbachern begann optimal – und wurde schnell zu einer wilden Angelegenheit: Sebastian Mack blieb in einer Eins-gegen-eins-Situation mit Torwart Marcio Ziegelmeier eiskalt und traf zur frühen Führung (12.), die Leo Di Pasquale in der 18. Minute ausbaute. Doch Rohrbach war ruckzuck zurück im Spiel, erst traf Michael Humbach per Kopf (22.), eine Minute später unterlief Tobias Erl ein Eigentor, wobei direkt hinter ihm Rohrbachs Spielertrainer Federl einschussbereit lauerte.

TSV Rohrbach macht den Deckel drauf

In der 28. Minute ging der ASV Dachau abermals in Führung, Tobias Erl traf nach einer Kopfballverlängerung von Luca Demmel. „Offensiv waren wir überragend stark“, so Koston, „und defensiv überragend schlecht.“ So machten Federl (32.) und Erduart Rushiti (37.) noch vor der Pause aus einem Rückstand eine Führung.

Rushiti war es auch, der in der 63. Minute mit einem verwandelten Strafstoß auf 5:3 erhöhte. Darauf hatten die Gäste aus Dachau keine Antwort mehr. Kostons Schlusswort: „Wir haben unsere soziale Ader gezeigt und freie Torabschlüsse gewährt, das war einfach dämlich.“