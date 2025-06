Offensiv stark, defensiv wacklig – Bleicherode lässt Sieg liegen!

Bei klassischem „englischem Wetter“ – Regen, nassem Boden und feuchter Luft – entwickelte sich zwischen der LSG Blau-Weiß Großwechsungen und dem SV Glückauf Bleicherode ein intensives und hochklassiges Kreisoberligaspiel, das am Ende mit einem leistungsgerechten 3:3-Unentschieden endete. Für Bleicherode war es ein ärgerliches Remis, denn mit einem Sieg hätte man Platz 3 festigen können.

Die Partie begann wechselhaft, beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorn, doch die klareren Chancen gehörten zunächst Bleicherode. Nach einigen gefährlichen Kontern war es in der 7. Minute so weit: Ein feiner Steckpass fand Lenny Jochmann, der sich stark durchsetzte und zur 0:1-Führung einschob. Doch Großwechsungen zeigte sich unbeeindruckt. Bereits zwei Minuten später setzte Lukas Hauswald sich nach einem Pass durch und scheiterte zunächst an Keeper Benjamin Maahs – Gordon Feuerriegel war jedoch zur Stelle und verwertete den Nachschuss zum schnellen 1:1-Ausgleich. Die Partie wurde nun hitziger und körperlicher. Großwechsungen fand besser ins Spiel, dennoch hatte Bleicherode weiter leichte Feld- und Chancenvorteile. Ein Schuss von Niklas Ernst aus 20 Metern ging knapp rechts vorbei – leicht abgefälscht. In der 34. Minute war es erneut ein Standard, der die Führung für Bleicherode brachte: Eine scharfe Ecke von Ernst segelte an Freund und Feind vorbei, prallte gegen den Pfosten – Matej Kozul reagierte am schnellsten und drückte den Ball über die Linie – 1:2. Nur drei Minuten später der nächste sehenswerte Angriff der Gäste: Nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickte Ernst Til Kindling mit einem punktgenauen Flugball auf die Reise. Dieser legte in der Box quer auf Kozul, der seinen Doppelpack schnürte – 1:3. Doch kurz vor der Pause wurde es nochmal spannend: Ein Abstimmungsfehler in der Bleicheröder Defensive zwischen Merfert und Mohrich ließ Niederle frei durchbrechen. Der Angreifer ließ sich nicht zweimal bitten und verkürzte auf 2:3 – ein unnötiges Gegentor aus Sicht der Gäste zur Unzeit.