Offensiv-Power trifft Abwehr-Bollwerk

Der Tabellendritte SV SCHOTT Jena empfängt den Tabellenzweiten SV 09 Arnstadt. Ein Duell, das auf dem Papier kaum spannender sein könnte – hier die mit Abstand torgefährlichste Offensive, dort die bisher stabilste Defensive der Liga.

Die Jenaer erzielten in den ersten vier Partien unglaubliche 18 Tore – im Schnitt also mehr als vier Treffer pro Spiel. Zuletzt feierte das Team mit dem 10:0-Erfolg bei Fahner Höhe einen historischen Kantersieg. Die Arnstädter dagegen bauten ihre Stärke bislang auf einer nahezu unüberwindbaren Abwehrreihe auf: Erst ein Gegentor musste die Mannschaft hinnehmen – und das fiel auch noch unglücklich durch ein Eigentor von Philipp Kiralx beim 1:1 in Neustadt/Orla.

Ein zentraler Baustein der Nullneuner-Defensive ist dabei Brooklyn Menge. Mit gerade einmal 19 Jahren stand er in dieser Saison fast jede Minute auf dem Feld (359 von 360 möglichen Ligaminuten) und wurde bereits zweimal in die FuPa-Elf der Woche gewählt. „Unser Start in die Saison ist natürlich sehr positiv verlaufen. Gerade defensiv haben wir bisher sehr stabil gestanden, was immer die Basis für gute Ergebnisse ist“, erklärt Menge. Das Erfolgsrezept in der Abwehr? „Das Geheimnis liegt eigentlich darin, dass wir als Mannschaft sehr kompakt auftreten und jeder bereit ist, defensiv mitzuarbeiten. Es geht nicht nur um die Abwehrkette, sondern um die gesamte Mannschaft, die defensiv mitarbeitet.“