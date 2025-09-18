Offensiv-Power trifft Abwehr-Bollwerk

Der Tabellendritte SV SCHOTT Jena empfängt den Tabellenzweiten SV 09 Arnstadt. Ein Duell, das auf dem Papier kaum spannender sein könnte – hier die mit Abstand torgefährlichste Offensive, dort die bisher stabilste Defensive der Liga.
Ein zentraler Baustein der Nullneuner-Defensive ist dabei Brooklyn Menge. Mit gerade einmal 19 Jahren stand er in dieser Saison fast jede Minute auf dem Feld (359 von 360 möglichen Ligaminuten) und wurde bereits zweimal in die FuPa-Elf der Woche gewählt. „Unser Start in die Saison ist natürlich sehr positiv verlaufen. Gerade defensiv haben wir bisher sehr stabil gestanden, was immer die Basis für gute Ergebnisse ist“, erklärt Menge. Das Erfolgsrezept in der Abwehr? „Das Geheimnis liegt eigentlich darin, dass wir als Mannschaft sehr kompakt auftreten und jeder bereit ist, defensiv mitzuarbeiten. Es geht nicht nur um die Abwehrkette, sondern um die gesamte Mannschaft, die defensiv mitarbeitet.“
Mit Blick auf die Torflut der Jenaer am vergangenen Wochenende ist sich der junge Verteidiger der Herausforderung bewusst: „Zehn Tore in einem Spiel sprechen natürlich für sich, das zeigt die Offensivqualität von SCHOTT Jena. Respekt ist auf jeden Fall da, aber Angst haben wir keine. Am Ende ist es ein Spiel wie jedes andere auch. Wir wissen, dass wir voll konzentriert sein müssen, aber wir vertrauen auf unsere eigenen Stärken.“
Was also braucht es, um auch beim Favoriten zu bestehen? „Es wird ein sehr intensives Spiel, in dem wir vor allem in den Zweikämpfen präsent sein und kompakt stehen müssen. Wichtig wird sein, dass wir SCHOTT nicht ins Rollen kommen lassen und gleichzeitig unsere eigenen Chancen effektiv nutzen. Wenn wir als Team geschlossen auftreten, haben wir gute Möglichkeiten, auch in diesem Spiel etwas mitzunehmen“, so Menge.
Alles ist angerichtet für ein echtes Spitzenduell – die Offensivmaschine aus Jena gegen das Abwehrbollwerk aus Arnstadt.