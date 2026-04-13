"Offensiv hat es leider nicht zu mehr gereicht"

Dennoch präsentierten sich die Gastgeber zunächst stabil. „Bis zum 0:1 haben wir an sich gut mitgehalten“, erklärte Teammanager Tahar Gritli. Wolfsburg stand defensiv kompakt und ließ nur wenige klare Chancen zu. Torhüter Flynn Schönmottel avancierte früh zum wichtigen Rückhalt: „Unser Torhüter Flynn Schönmottel hat mit einigen Paraden uns im Spiel gehalten.“

Die Rollen vor der Partie waren klar verteilt: Lupo Martini Wolfsburg ging mit neun Punkten als Tabellenletzter in das Spiel, während Egestorf mit 44 Punkten Rang drei belegte und im Aufstiegsrennen unter Zugzwang stand.

Auch offensiv setzte Wolfsburg vereinzelte Akzente. Nach einem Distanzschuss von Robin Dreesen, den der Egestorfer Torhüter nicht festhalten konnte, verpassten die Gastgeber den möglichen Führungstreffer im Nachsetzen nur knapp. „Den Nachschuss haben wir leicht verpasst“, so Gritli.

Besonders prägend war eine Szene in der 21. Minute, als Schönmottel einen Foulelfmeter von Lübke parierte und damit die Führung der Gäste verhinderte.

Die Partie kippte schließlich in der zweiten Halbzeit durch eine unglückliche Szene. In der 61. Minute unterlief Schönmottel ein Fehler bei einem Rückpass, als ihm der Ball versprang. Egestorfs Angreifer Baumgratz, genannt „Tigrinho“, nutzte die Gelegenheit und erzielte das 0:1. „Bei einem harmlosen Rückpass verspringt ihm der Ball, und Stürmer sagt Danke“, beschrieb Gritli die Situation.

Es bot sich zudem eine vielversprechende Gelegenheit für den wiedergenesenen Malcolm Badu zum Ausgleich. Nach einer gelungenen Kombination kam er zum Abschluss, konnte den Ball jedoch nicht entscheidend kontrollieren. „Er legte sich den Ball leicht zu weit vor“, sagte Gritli.

In der 77. Minute fiel die endgültige Entscheidung. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld lief Hannes Milan allein auf das Wolfsburger Tor zu und verwandelte sicher zum 0:2. „Beim 0:2 war Flynn Schönmottel chancenlos“, erklärte Gritli.

In der Schlussphase gelang es Wolfsburg nicht mehr, offensiv entscheidende Akzente zu setzen. „Offensiv hat es leider nicht zu mehr gereicht“, resümierte der Teammanager.

Unterschiedliche Auswirkungen auf die Tabelle

Durch den Sieg festigt der 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit nun 44 Punkten seinen dritten Tabellenplatz und bleibt im Rennen um den Aufstieg.

Lupo Martini Wolfsburg hingegen bleibt mit neun Punkten aus 23 Spielen Tabellenletzter. Die Situation im Abstiegskampf spitzt sich weiter zu.

Trotz der Niederlage will Wolfsburg den Fokus schnell auf die nächste Aufgabe richten. „Das Spiel muss schnell abgehakt werden, weil am Mittwoch schon der nächste Gegner mit Lüneburg auf uns wartet“, sagte Gritli. Für den Tabellenletzten bleibt wenig Zeit zur Verarbeitung – der Kampf um den Klassenerhalt geht unmittelbar weiter.