Offensiv harmloser SuS 21 verliert Derby gegen den SC

Am dritten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 5, kam es zum Derby zwischen dem SC Oberhausen und SuS 21 Oberhausen. Beide Vereine starteten jeweils mit einem Erfolg und einer Pleite in die neue Saison. Im direkten Duell wollten sich beide Mannschaften vom jeweils anderen absetzen. Schlussendlich setzte sich der SC durch und besiegte den Konkurrenten mit 2:1.

Lange hielt die Freude über das erste Tor allerdings nicht, denn Reid Osei dreht das Spiel binnen einer Minute (33., 34.). Der Mittelfeldspieler steht somit schon bei drei Saisontreffern und egalisierte seine Torausbeute aus dem vergangenen Jahr. Mit der 2:1-Führung der Gäste ging es dann in die Pause.

Dabei begann das Spiel besser für SuS, denn in der 28 Minute traf Justin Wunder per direktem Freistoß zur 1:0-Führung der Hausherren. Wirklich angebahnt hatte sich der Treffer nicht, denn die Heimmannschaft hatte große Schwierigkeiten offensiv gefährlich zu werden. So musste schon ein Geniestreich, so wie der Schuss von Wunder, etwas bewirken.

Auch nach der Unterbrechung konnte SuS keine offensiven Akzente setzen. Dafür drückte der SC immer wieder auf die vorzeitige Entscheidung. Allerdings wurden die Chancen teilweise leichtfertig vergeben. Hinzu kam dann noch das Pech, denn der Abschluss von Timur Ertural knallte an die Latte (63.). Schlussendlich rächte sich die schwache Torausbeute nicht und der SC gewann dieses Derby hochverdient.

Des einen Freud ist des anderen Leid

Ein umkämpftes Duell, in dem jedoch nur zwei gelbe Karten gezückt wurden, ging somit an die Mannschaft von Trainer Erkan Aydin. Der Übungsleiter konnte am Ende zufrieden mit dem Auftritt seines Teams sein, auch wenn es einen Aspekt gab, der ihn trotzdem störte. "Wenn es überhaupt etwas zu bemängeln gibt, dann die Tatsache, dass wir trotz etlicher Chancen den Sack nicht früher zugemacht haben“, sagte er der WAZ.

André Franken, sportlicher Leiter des SuS 21, sah ein offensiv harmlosen Auftritt seiner Mannschaft. "Der Spielclub hat uns bis zum Schluss am Leben gehalten. Aber wir haben daraus nichts gemacht. Wir haben völlig blutleer gespielt, haben hochverdient verloren“, meinte der Verantwortliche der Hausherren.

Nach der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Mülheim-Styrum musste SuS nun also die zweite Pleite in Folge hinnehmen und verweilt somit mit drei Zählern nach drei Spielen im unteren Tabellendrittel. Die Truppe von Aydin konnte hingegen nach dem 6:1-Kantersieg über den Mülheimer SV 07 mit einer weiteren überzeugenden Leistung im Derby nachlegen und steht mit sechs Zählern auf dem vierten Tabellenplatz.