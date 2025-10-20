Offensiv harmlose DJK Gnadental unterliegt Wülfrath

Die DJK Gnadental ging mit vier Punkten Vorsprung auf den 1. FC Wülfrath in die Partie. Durch die 0:4-Niederlage rutschte die DJK in der Landesliga auf Rang 13 ab und steht nun nur noch einen Rang vor dem Relegationsplatz.

Für die Neusser war es erst die zweite Heimniederlage der Saison. Zu Beginn des Spiels war Trainer Sebastian Michalsky auch noch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir sind gut in die Partie gekommen und hatten in den ersten zehn Minuten unsere besten Chancen.“ Dennoch waren es die Gäste, die nach 35 Minuten durch Ebrahim Omayrat mit 1:0 in Führung gingen. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur Pause. Der zweite Durchgang begann ganz anders als es sich die DJK erhofft hatte. Anstatt schnell den Ausgleichstreffer zu erzielen, kassierten die Neusser das 0:2. „Den ersten Treffer haben wir durch einen individuellen Fehler selbst verschuldet. Nach dem 0:2 ist die Partie dann gekippt. Mir hat in dieserPhase die Überzeugung gefehlt das Spiel noch drehen zu können“, bemängelte Michalsky.