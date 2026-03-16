Offensiv-Feuerwerk: Vichttal trifft 14-mal in zwei Spielen

Der VfL Vichttal zeigt sich derzeit in Torlaune – Foto: Michael Schneiders

Der VfL Vichttal hat seinen Lauf in der Mittelrheinliga eindrucksvoll fortgesetzt und den FC Pesch am Dörenberg mit 8:0 besiegt. Nach dem 6:0-Erfolg beim 1. FC Düren feierte der VfL damit direkt den nächsten Kantersieg.

Vichttal nutzte den personellen Vorteil konsequent aus. In der 12. Minute eröffnete Niklas Valerius nach Vorarbeit von Sinan Ak den Torreigen. Henrik Artz erhöhte in der 26. Minute per Kopf auf 2:0.

Die Partie nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. Nach nur 1 Minute und 39 Sekunden sah der Pescher Torwart nach einer Notbremse die Rote Karte. Die Gäste mussten fortan fast über die gesamte Spielzeit in Unterzahl agieren.

Die Gastgeber spielten sich nun immer wieder in gute Positionen. Max Peters stellte in der 34. Minute nach einer sehenswerten Kombination mit Valerius auf 3:0. Nur sechs Minuten später traf Yassine Ali Gnondi nach Flanke von Canel Cetin zum 4:0. Den 5:0-Pausenstand besorgte schließlich Sinan Ak in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Ein besonderes Highlight

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Vichttal nicht nach. Kapitän Jan-Henrik Rother erhöhte in der 50. Minute mit einem gefühlvollen Lupfer aus der Distanz auf 6:0 und sorgte damit für einen der schönsten Treffer des Nachmittags.

Niklas Valerius traf wenig später zum zweiten Mal, ehe Bismark Quayson in der 79. Minute den 8:0-Endstand markierte.

Vichttals Co-Trainer Sanjin Talic zeigte sich entsprechend zufrieden: „Nach dem höchsten Auswärtssieg erfolgte der höchste Heimsieg der bisherigen Saison.“

Besonders freute er sich über den Treffer des Kapitäns: „Besonderes Highlight war, dass unser Kapitän Jan Rother als frisch gebackener Vater ein wunderschönes Distanz-Lupfer-Tor erzielte.“

Talic betonte zudem die Rahmenbedingungen der Partie: „Es spielte uns in die Karten, dass der gegnerische Torwart nach 1 Minute und 39 Sekunden die Rote Karte wegen einer Notbremse sah. Der Sieg war auch in der Höhe verdient in einer fairen Partie.“

„Schlusspfiff herbeigesehnt"

Auf Seiten der Gäste war die Enttäuschung groß. Pesches Trainer Ali Meybodi sah seine Mannschaft früh ausgebremst: „Es gibt immer Dinge, die man noch nicht erlebt hat, egal wie lange man schon dabei ist. Wir sind mit einem Plan nach Vichttal gefahren. Ich hatte ein gutes Gefühl dabei.“

Der frühe Platzverweis machte jedoch alle Überlegungen zunichte: „Leider war der gesamte Plan nach einer Minute hinfällig. Alles, was wir uns vorgenommen haben, war dadurch und besonders gegen so einen Gegner unmöglich.“

Entsprechend deutlich fiel sein Fazit aus: „Das war ein schwieriger Sonntag. Ich habe selten so sehr den Schlusspfiff herbeigesehnt wie heute.“