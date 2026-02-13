Offensiv-Feuerwerk im Winter: Zwei Ex-Profis für FC Concordia Buckow

Eine Nachricht sorgt für besondere Emotionen: Der 32-jährige Stürmer Niklas Zulciak wird reaktiviert. Seine Rückkehr auf den Rasen weckt große Hoffnungen, denn seine bisherige Bilanz für den Verein ist nichts weniger als beeindruckend. In insgesamt 126 Spielen erzielte er 105 Tore und bereitete 38 weitere Treffer vor. Diese Zahlen belegen eine außergewöhnliche Effektivität vor dem gegnerischen Gehäuse, die den Klub in der Vergangenheit bereits mehrfach beflügelt hat. Seine Präsenz im Strafraum gilt als eine der gefährlichsten Waffen im regionalen Fußball.

In der Spielzeit 2021/2022 erreichte Zulciak mit 41 Toren in nur 28 Partien einen Zenit in der Landesliga Süd. Auch in den darauffolgenden Jahren blieb er ein Garant für Gefahr: 18 Tore in der Saison 2022/2023 sowie 16 Treffer in der Brandenburgliga während der Saison 2023/2024. In der Spielzeit 2024/2025 in der Landesliga Nord steuerte er in 17 Spielen 15 Tore und 11 Torvorlagen bei. In der aktuellen Saison 2025/2026 stehen für ihn in derselben Liga noch keine Einsätze zu Buche, was seine nun erfolgte Reaktivierung umso bedeutender macht. Seine Bedeutung für das Team wird zudem durch insgesamt 20 Nominierungen für die Elf der Woche unterstrichen.

Erfahrung in der Trainerrolle und auf dem Platz

Zulciak ist dem Verein nicht nur als Torjäger, sondern auch in verantwortungsvoller Position verbunden. In der Saison 2022/2023 fungierte er in der Landesliga Süd bereits als spielender Co-Trainer. Seine Bilanz in dieser Funktion ist makellos: In einem Spiel unter seiner Regie gelang ein Sieg, was eine volle Punkteausbeute von drei Zählern bedeutet. Diese tiefe Verbundenheit und das Wissen um die internen Abläufe machen seine Rückkehr in den aktiven Kader zu einer Personalie von hoher strategischer Bedeutung für die kommende Rückrunde.

Die Wurzeln im Profifußball

Der sportliche Werdegang von Zulciak ist geprägt von Stationen in namhaften Ligen. In der Saison 2019/2020 sammelte er bei den Würzburger Kickers Erfahrung in der 3. Liga, wo er drei Einsätze verbuchte. Zuvor stand er in der Saison 2018/2019 bei Warta Poznań unter Vertrag. Seine fußballerische Ausbildung genoss er unter anderem beim FSV Frankfurt, für den er in der A-Junioren-Hessenliga sowie in der U19 Bundesliga Süd/Südwest auflief. In der Saison 2012/2013 absolvierte er dort 22 Spiele und erzielte vier Tore, was sein frühzeitiges Talent auf hohem Niveau beweist.

Ein neuer Angreifer mit viel Routine

Der zweite hochkarätige Neuzugang für die Offensive ist der 30-jährige Stürmer Dominik Dawid Boettcher. Er wechselt vom FV Preussen Eberswalde aus der Landesliga Nord nach Buckow. Boettcher bringt eine Vita mit, die von zahlreichen Stationen und einem enormen Erfahrungsschatz geprägt ist. Bei seinem letzten Verein in Eberswalde kam er in der aktuellen Spielzeit 2025/2026 auf vier Einsätze und einen Torerfolg.

Stationen in Berlin und Brandenburg

Boettchers Weg führte ihn zuletzt durch verschiedene ambitionierte Vereine der Region. In der Saison 2024/2025 trug er das Trikot der BSG Stahl Brandenburg in der Landesliga Nord, wo er in 24 Spielen sieben Tore erzielte. Davor war er in Berlin aktiv, unter anderem für Novi Pazar in der Landesliga Berlin - Staffel 1 während der Saison 2023/2024 mit fünf Toren in elf Spielen sowie für Berlin Türkspor in der Berlin-Liga in der Saison 2023/2024, wo er in elf Partien dreimal traf.

Erfolgreiche Jahre bei Tasmania Berlin

Ein prägender Abschnitt seiner Karriere war die Zeit bei Tasmania Berlin. Dort kam er in verschiedenen Ligen zum Einsatz, unter anderem in der Regionalliga Nordost in der Saison 2021/2022. Besonders treffsicher zeigte er sich bei Einsätzen in der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A Staffel 3 Berlin während der Saison 2022/2023 sowie der Kreisliga A Staffel 4 Berlin in den Spielzeiten 2021/2022 und 2020/2021. In insgesamt drei Spielen für die Reserve erzielte er dort sieben Tore. Auch in der NOFV-Oberliga Nord stellte er seinen Wert mit insgesamt acht Toren in den Spielzeiten 2020/2021 und 2022/2023 unter Beweis.

Norddeutsche Erfahrungen und Ausbildung

Vor seinem Engagement in der Hauptstadtregion war Boettcher im Norden Deutschlands aktiv. Für den Verein CFC Hertha 06 spielte er in der Saison 2019/2020 in der NOFV-Oberliga Nord. Zuvor sammelte er beim Lüneburger SK und dessen zweiter Mannschaft Einsätze in der Regionalliga Nord, der Kreisliga Lüneburg in der Saison 2017/2018 sowie der 1. Kreisklasse Heide-Wendland Nord im Jahr 2018/2019. Auch beim Niendorfer TSV in der Oberliga Hamburg in der Saison 2018/2019 hinterließ er mit einem Tor in neun Spielen seine Spuren.

Der Sprung in den Profibereich als Fundament

Die Basis für diese Laufbahn wurde in renommierten Nachwuchsleistungszentren gelegt. Boettcher stand in der Saison 2014/2015 im Kader des 1. FC Union Berlin in der 2. Bundesliga, kam jedoch nicht zum Einsatz. Weitere Stationen waren die TSG Neustrelitz in der Regionalliga Nordost sowie der FC Viktoria 1889 Berlin, für den er sowohl in der Regionalliga als auch in der Landesliga Berlin - Staffel 2 in der Saison 2015/2016 auflief. In seiner Jugendzeit spielte er zudem für den Hamburger SV in der U19 Bundesliga Nord/Nordost in der Saison 2013/2014, für SFC Stern 1900, den Hallescher FC sowie für die TSG Hoffenheim in der U19 Bundesliga Süd/Südwest in der Saison 2012/2013.