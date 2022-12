Offensiv-Duo für den SCVM – Sandro Schraub kehrt an den Spieker zurück „Beide wissen, wo die Bude steht.“

Der SC Vier- und Marschlande belegt in der Bezirksliga Ost zur Winterpause mit 37 Punkten und einem Torverhältnis von 50:26 den zweiten Tabellenplatz. Punktgleich mit Concordia II. Nur ein um sechs Treffer schlechteres Torverhältnis lässt den SCVM in der Lauerstellung auf die Tabellenspitze. Doch damit im restlichen Spieljahr in der Offensive noch mehr funktioniert als sowieso schon, haben sich „die Roten“ nun ab Januar 2023 mit zwei erfahrenen Stürmern verstärkt.

Zum einen darf man sich am Spieker auf Bismellah Aryobi freuen. Der 29-Jährige wechselt von Dynamo Hamburg aus der Kreisliga 8 zum SCVM. In der aktuellen Saison netzte der Offensivakteur bereits 11mal. Zuvor lief er für den Düneberger SV, Croatia Hamburg, Eintracht Lokstedt und FTSV Lorbeer Rothenburgsort auf. Zum anderen kommt mit Stürmer Sandro Schraub ein Rückkehrer zum SC Vier- und Marschlande. Der Angreifer kickte bereits in der Saison 2015/16 bei den Roten. Laut Datenbank der Onlineplattform "Transfermarkt.de" kam der heute 26-Jährige bisher auf 39 Oberligaspiele (1 Tor, 2 Vorlagen) sowie auf 104 Einsätze in der Landesliga (83 Tore, 12 Vorlagen). Im Jahr 2019 wurde der Goalgetter mit 26 Treffern für den SV Altengamme zum Torschützenkönig der Landesliga Hansa. Neben den beiden bereits genannten Stationen lief Sandro Schraub auch für den SV Curslack-Neuengamme, den VfL Lohbrügge und den ASV Bergedorf auf.



Auf der Facebookseite des SC Vier- und Marschlande steht geschrieben: „Ab Januar 2023 ist unsere Abteilung `Attacke´ personell verstärkt. Mit Bismellah Aryobi und Sandro Schraub gibt es dann im Kader weitere Spieler, die im ersten Gedanken den Weg zum Tor haben und die wissen, wo die Bude steht.“ Der SCVM befindet sich aktuell in der Winterpause. Doch zum ersten Testspiel am 08. Januar 2023 gegen den Landesligisten Voran Ohe könnten die beiden Neuzugänge bereits zum Einsatz kommen. Ob beim SC Vier- und Marschlande im Winter noch mehr personelle Veränderungen zu erwarten sind, ist bisher nicht bekannt.