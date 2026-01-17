Offensiv-Cup: SV Zeilsheim ballert sich ins Achtelfinale

Kriftel. Nach einem Jahr Pause feiert am 17. Januar der Offensiv-Cup sein Comeback. Das prestigeträchtige Hallenturnier des Main-Taunus-Kreises wird wie bisher in der Krifteler Kreissporthalle ausgetragen - allerdings mit zahlreichen Neuerungen. FuPa ist beim Turnier als Medienpartner vor Ort und berichtet umfassend und aktuell über das Turnier. In diesem Bericht halten wir euch über den Turniertag über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

So läuft Gruppe A

Der Favorit und das klasshöchste Team aus dem Main-Taunus-Kreis, der FC Eddersheim, startet mit einem Sieg ins Turnier. Und ausgerechnet ein Torhüter erzielte den ersten Turniertreffer. Felix Koob traf in der 6. Minute aus der Distanz, Niklas Voit erhöhte drei Minuten später und Cem Kara sorgte wiederrum drei Minuten später nach schönem Zusammenspiel für die Entscheidung. Jasmin Redzic gelang per abgefälschtem Schuss kurz vor Schluss noch der Diedenbergener Ehrentreffer.

Dann wurde es erstmals richtig laut auf der Tribüne: Die SG Sossenheim - lautstark unterstützt von ihrem Fanblock spielte gegen A-Ligist Hofheim. Es ging hin und her, am Ende hatte der B-Ligist das bessere Ende für sich und sorgte für die erste „kleine“ Überrschung des Turniers. Aydin Gudzevic, Davide Benincasa und Tarik Boutras netzten für die West-Frankfurter.

Im Hofheim-Derby legte Diedenbergen schnell durch Christopher Potlitz vor, danach das Spiel jedoch ab. Und taute mit dem Hofheimer Ausgleich von Marius Sabel (10.) wieder auf. Erst legte Timo Grünewald nach sehenswerter Passstafette wieder für den Gruppenligisten vor, dann glich Ciron Gersterger abermals für den A-Ligisten aus. Bei einem völlig offenen Ausgang war es Jasmin Redzic, der einen Querpass von Grünwald nur noch über die Linie drücken musste - Endstand 3:2.

Heute, 13:00 Uhr SG Sossenheim Sossenheim FC Eddersheim Eddersheim 13:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim SV 09 Hofheim SV Hofheim 14:00 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr SG Sossenheim Sossenheim SG Nassau Diedenbergen SG Nassau 15:00 live PUSH

So läuft Gruppe B

Verbandsligist SV Zeilsheim legte durch den frühen Doppelschlag durch Leo Bianco (3.) und Tiziano Terzic (3.) einen Traumstart hin. Routinier André Fließ per Doppelpack und Deniz Topcu kurz danach sorgten für das 5:0. Per schöner Einlage schaffte Tarik Choukairi den Nieder Ehrentreffer. Das letzte Wort hatte aber der SVZ, der durch Dusan Crnomut den 6:1-Endstand besorgte.

Weitgehend Höhepunktarm verlief das Duell der beiden Kreisoberligisten, am Ende siegte die SGO mit 2:0 gegen Bremthal. Franklin Stepanov und Emre Danaci netzten bereits in der Frühphase des Spiels.

So dominant der SVZ ins Spiel startete, desto beachtlicher war die Moral der Bremthaler, die sich nach dem 0:3-Rückstand mit dem Anschlusstreffer von Marvin Schmidt-Hartlieb belohnten. Gefeiert von vielen SGB-Fans. Spätestens nach dem 4:1 von Leo Bianco war die Moral des Kreisoberligisten jedoch gebrochen. Dominik Ortega Tapia, Dusan Crnomut und Jannick Lacayo sorgten für den nächsten Kantersieg und schossen den SV damit sicher ins Achtelfinale.

So läuft Gruppe C

Das gruppenligainterne Duell versprach Spannung bis zum Schlusspfiff. Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts, hintenraus verhalf Dreierpacker Justin Matthews dem VfB zum ersten Sieg in Gruppe C.

Im zweiten Gruppenspiel stand zunächst Germania-Keeper Loukas Sianavas im Fokus. Er traf mit einem Distanzschuss und verhinderte mit einer Glanztat zunächst den Ausgleich. Doche eine Minute danach gelang Bilal Karioh das 1:1. Mohamed Abdellaoui erzielte das 2:1 für die Germania, Timo Iannetti glich wieder aus. Doch dann brachte ein Doppelschlag der Weilbacher durch Oresti Memeli und Sebastian Knezevic die Germanen auf die Siegerstraße. Spiros Velitsanos stellte den Endstand her.

Heute, 15:30 Uhr SG Hoechst SG Hoechst TuRa Niederhöchstadt Niederhöchst 15:30 live PUSH

So läuft Gruppe D

Knapp und intensiv ging es zwischen Hornau und Okriftel her, bei dem sich am Ende knapp die TuS durchsetzten. Bei Okriftel zeigte Simon Müller im Tor eine starke Leistung, konnte aber die Niederlage nicht verhindern, bei den Hornauern war Lukas Wintermeier der Unterschiedsspieler.