Offensiv-Cup Gruppen ausgelost Vier Gruppen mit jeweils drei Mannschaften

Kriftel. Am vergangenen Samstag wurden die Gruppen für den am 14.01.2023 stattfindenden Offensiv-Cup ausgelost. Es gibt vier Gruppen mit je drei Teams. Die jeweils ersten beiden der Gruppen ziehen in die Endrunde rein, in der im K.O System gespielt wird.

In Gruppe B treffen Germania Okriftel, Germania Weilbach und Alemannia Nied aufeinander. Kreisoberliga-Aufsteiger Weilbach steht mittlerweile auf Platz vier der Gruppenliga, während Okriftel in der Liga als erster Verfolger von TuS Hornau noch besser dasteht. Aber auch Nied muss sich als Tabellenführer der Kreisoberliga nicht vor den beiden Gruppenligateams verstecken.

Gruppe C stellt mit dem SV Zeilsheim den Verbandsligisten und außerdem mit SG Nassau Diedenbergen einen weiteren Gruppenligisten, sowie mit dem FC Lorsbach den zweiten Kreisoberligisten. Während Zeilsheim in der Liga die Jagd auf die Aufstiegsplätze eröffnet hat, will der SV nun auch in der Halle zeigen, was er kann. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag bracht zwar Lorsbachs Ungeschlagenen-Serie von elf Spielen, zeigt aber, dass auch sie dem Turnier mehr als gewachsen sind. Doch auch vor dem aktuellen Tabellenfünften der Gruppenliga aus Diedenbergen sollte gewarnt sein.

Gruppe D besteht aus Titelverteidiger FC Eddersheim aus der Hessenliga, Gruppenligist SG Oberliederbach und A-Ligist FC Marxheim. Edderseim will sich auch in diesem Jahr wieder den Titeln sichern, muss dafür aber zunächst am Gruppenliga Siebten und dem Tabellenführer der Kreisliga A vorbei.