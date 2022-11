Offensiv-Cup findet statt Nach zwei Jahren Pause geht das Turnier in die 35. Runde

Kriftel. Nachdem das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie 2021 und 2022 abgesagt werden musste, wird der Offensiv-Cup 2023 endlich wieder stattfinden. Was den Ablauf angeht, wird es dieses Jahr einige Änderungen geben. Diese werden allerdings noch bekannt gegeben. Wann der 35. Offensiv-Cup stattfindet und wer alles dabei sein wird, lest ihr hier.

Die Halle ist gebucht und 12 Teilnehmer dürfen sich am 14.01.2023 in der Kreissporthalle in Kriftel auf den Offensiv-Cup freuen. "Ziel ist es auch, dass wir Fußballer das teilweise angeschlagene Image wieder etwas aufbessern können und wollen", sagt Main-Taunus Kreisfußballwart Karl-Heinz Reichert über das bevorstehende Turnier. Nicht nur er freut sich nach dem zweimaligen Ausfall wieder auf das bekannte Hallenturnier. "Auch von Vereinsseite wurde der Wunsch mehrfach an uns herangetragen", erzählt Reichert.

Diese Teams werden dabei sein