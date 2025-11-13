Offensiv-Cup: Das Teilnehmerfeld steht fest

Das prestigeträchtigste Hallenturnier des Main-Taunus-Kreises feiert in diesem Winter sein Comeback: Der Offensiv-Cup wird am 17. und 18. Januar 2026 ausgetragen - und zwar unter neuem Konzept mit verändertem Spielmodus, Teilnehmerstruktur und Organisation (wir berichteten) . Unter anderem ist der offizielle Name neu - in Anlehnung an den Hauptsponsor firmiert das Turnier jetzt als "Offensiv-Cup powered by Taunus Sparkasse". Außerdem wird sich die Teilnehmerzahl von zwölf auf 16 Teams verändern. Was bleibt, ist die Tatsache, dass mit Ende der Hinrunde die Teams feststehen, die beim Hallenturnier auflaufen werden.

Alle ersten Mannschaften, die überregional Fußball spielen, sind automatisch für das Turnier qualifiziert. In der Kreisoberliga, Kreisliga A und Kreisliga B war es jedoch lange spannend, welche Teams sich qualifizieren und auf den Top-Positionen in der Tabelle die Hinrunde abschließen würden. Im Fall der KOL ist mit der SG Bremthal sogar der aktuelle Vierte dabei, denn der SV Zeilsheim II darf als Unterbau nicht am Turnier teilnehmen. Ebenso der in der Gruppenliga auflaufende FC Eddersheim II. In der A-Liga haben es der souveräne Herbstmeister SG Hoechst sowie der SV 09 Hofheim geschafft. Aus der B-Liga sind mit Herbstmeister SG Sossenheim und Verfolger DJK Zeilsheim ebenfalls zwei Teams aus dem Frankfurter Westen dabei. Titelverteidiger ist der FC Eddersheim, der sich im Finale der Austragung 2024 gegen die TuS Hornau durchsetzen konnte.

Die Teilnehmer im Überblick: