 2026-01-15T09:41:53.693Z

Halle
– Foto: Philipp Durillo

Offensiv-Cup aktuell: Eddersheim und Zeilsheim starten souverän

Gruppe A: Diedenbergen und Eddersheim eröffnen +++ Gruppe B: West-Frankfurter Derby zum Start +++ Gruppe C: Mitfavoriten zum Auftakt unter sich +++ Gruppe D: Wer siegt im Verbandsliga-Duell?

Verlinkte Inhalte

Offensiv-Cup
Eddersheim
TuS Hornau
VfB Unterl.
Niederhöchst

Kriftel. Nach einem Jahr Pause feiert am 17. Januar der Offensiv-Cup sein Comeback. Das prestigeträchtige Hallenturnier des Main-Taunus-Kreises wird wie bisher in der Krifteler Kreissporthalle ausgetragen - allerdings mit zahlreichen Neuerungen. FuPa ist beim Turnier als Medienpartner vor Ort und berichtet umfassend und aktuell über das Turnier. In diesem Bericht halten wir euch über den Turniertag über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

So läuft Gruppe A

Heute, 10:00 Uhr
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
1
3
Abpfiff
+Video

Der Favorit und das klasshöchste Team aus dem Main-Taunus-Kreis, der FC Eddersheim, startet mit einem Sieg ins Turnier. Und ausgerechnet ein Torhüter erzielte den ersten Turniertreffer. Felix Koob traf in der 6. Minute aus der Distanz, Niklas Voit erhöhte drei Minuten später und Cem Kara sorgte wiederrum drei Minuten später nach schönem Zusammenspiel für die Entscheidung. Jasmin Redzic gelang per abgefälschtem Schuss kurz vor Schluss noch der Diedenbergener Ehrentreffer.

Heute, 11:00 Uhr
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
SG Sossenheim
SG SossenheimSossenheim
11:00live

Heute, 12:00 Uhr
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
12:00live

Heute, 13:00 Uhr
SG Sossenheim
SG SossenheimSossenheim
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
13:00live

Heute, 14:00 Uhr
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
SV 09 Hofheim
SV 09 HofheimSV Hofheim
14:00live

Heute, 15:00 Uhr
SG Sossenheim
SG SossenheimSossenheim
SG Nassau Diedenbergen
SG Nassau DiedenbergenSG Nassau
15:00live

So läuft Gruppe B

Heute, 10:15 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
6
1
Abpfiff
+Video

Verbandsligist SV Zeilsheim legte durch den frühen Doppelschlag durch Leo Bianco (3.) und Tiziano Terzic (3.) einen Traumstart hin. Routinier André Fließ per Doppelpack und Deniz Topcu kurz danach sorgten für das 5:0. Per schöner Einlage schaffte Tarik Choukairi den Nieder Ehrentreffer. Das letzte Wort hatte aber der SVZ, der durch Dusan Crnomut den 6:1-Endstand besorgte.

Heute, 11:15 Uhr
SG Bremthal
SG BremthalSG Bremthal
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
11:15live

Heute, 12:15 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
SG Bremthal
SG BremthalSG Bremthal
12:15live

Heute, 13:15 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
13:15live

Heute, 14:15 Uhr
FV Alemannia Nied
FV Alemannia NiedAlem. Nied
SG Bremthal
SG BremthalSG Bremthal
14:15live

Heute, 15:15 Uhr
SG Oberliederbach
SG OberliederbachOberliederb.
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:15live

So läuft Gruppe C

Heute, 10:30 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
1
3
+Video

Heute, 11:30 Uhr
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
11:30live

Heute, 12:30 Uhr
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach
12:30live

Heute, 13:30 Uhr
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
13:30live

Heute, 14:30 Uhr
VfB Unterliederbach
VfB UnterliederbachVfB Unterl.
FC Germania Weilbach
FC Germania WeilbachGer.Weilbach
14:30live

Heute, 15:30 Uhr
SG Hoechst
SG HoechstSG Hoechst
TuRa Niederhöchstadt
TuRa NiederhöchstadtNiederhöchst
15:30live

So läuft Gruppe D

Heute, 10:45 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
10:45live

Heute, 11:45 Uhr
DJK Zeilsheim
DJK ZeilsheimDJK Zeilsh.
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach
11:45live

Heute, 12:45 Uhr
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
DJK Zeilsheim
DJK ZeilsheimDJK Zeilsh.
12:45live

Heute, 13:45 Uhr
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
13:45live

Heute, 14:45 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
DJK Zeilsheim
DJK ZeilsheimDJK Zeilsh.
14:45live

Heute, 15:45 Uhr
FC Türk Kelsterbach
FC Türk KelsterbachTürk K.-bach
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
15:45live

Aufrufe: 017.1.2026, 09:55 Uhr
Philipp Durillo, Lauris OmmertAutor