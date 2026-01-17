Offensiv-Cup aktuell: Eddersheim und Zeilsheim starten souverän

Kriftel. Nach einem Jahr Pause feiert am 17. Januar der Offensiv-Cup sein Comeback. Das prestigeträchtige Hallenturnier des Main-Taunus-Kreises wird wie bisher in der Krifteler Kreissporthalle ausgetragen - allerdings mit zahlreichen Neuerungen. FuPa ist beim Turnier als Medienpartner vor Ort und berichtet umfassend und aktuell über das Turnier. In diesem Bericht halten wir euch über den Turniertag über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.
Der Favorit und das klasshöchste Team aus dem Main-Taunus-Kreis, der FC Eddersheim, startet mit einem Sieg ins Turnier. Und ausgerechnet ein Torhüter erzielte den ersten Turniertreffer. Felix Koob traf in der 6. Minute aus der Distanz, Niklas Voit erhöhte drei Minuten später und Cem Kara sorgte wiederrum drei Minuten später nach schönem Zusammenspiel für die Entscheidung. Jasmin Redzic gelang per abgefälschtem Schuss kurz vor Schluss noch der Diedenbergener Ehrentreffer.
Verbandsligist SV Zeilsheim legte durch den frühen Doppelschlag durch Leo Bianco (3.) und Tiziano Terzic (3.) einen Traumstart hin. Routinier André Fließ per Doppelpack und Deniz Topcu kurz danach sorgten für das 5:0. Per schöner Einlage schaffte Tarik Choukairi den Nieder Ehrentreffer. Das letzte Wort hatte aber der SVZ, der durch Dusan Crnomut den 6:1-Endstand besorgte.