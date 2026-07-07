Offensiv-Allrounder stürmt wieder für den FCM: "Bestens bekannt"

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Im Sommer 2023 hatte Kwarteng den FCM - nach zehn Treffern in der vorangegangenen Zweitliga-Saison - verlassen, um sich dem VfL Bochum in der Bundesliga anzuschließen. An der Castroper Straße gelang ihm der Durchbruch allerdings nicht. Abgesehen von einer halbjährlichen Leihe zu Fortuna Düsseldorf lief Kwarteng in dieser Zeit 17 Mal in der Bundesliga und 18 Mal in der 2. Bundesliga für die Bochumer auf. Zum Spielerprofil:

Nun folgt die Rückkehr an die Elbe. „Im Fußball heißt es ja oft, dass man sich im Leben zweimal sieht. Für mich trifft das jetzt auf jeden Fall zu“, sagt Kwarteng zu. Die Freude über seinen Wechsel an die alte Wirkungsstätte sei riesig: "Beim FCM hatte ich fußballerisch zwar die kürzeste, aber auch die mit Abstand schönste und erfolgreichste Zeit meiner Karriere. Die Bilder vom Drittligaaufstieg und dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga sind bis heute präsent", unterstreicht Kwarteng.

Kwarteng musste bei der Rückkehr "keine Sekunde überlegen"

Auch der enge Kontakt zu ehemaligen Mitspielern und Verantwortlichen habe eine Rolle bei seiner Rückkehr gespielt. „Als sich die Möglichkeit ergeben hat, zurückzukehren, musste ich deshalb keine Sekunde überlegen“, erklärt der 28-Jährige. "Ich freue mich riesig darauf, bald wieder vor unseren Fans in der Avnet Arena aufzulaufen. Jeder Beteiligte hat in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit dieser Transfer zustande kommt. Umso dankbarer bin ich, dass es geklappt hat."