Offenhausens Last-Minute-Remis, Donau kassiert deutliche Klatsche

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller bot reichlich Dramatik und Tore: Der FC Hüttisheim setzte mit einem 4:0 beim SV Jungingen ein deutliches Ausrufezeichen, während sich der SV Offenhausen und der TSV Langenau in einem packenden 3:3 trennten. Der SV Westerheim feierte beim 4:1 in Donau einen souveränen Auswärtserfolg, während Spitzenreiter SG Öpfingen im Topspiel gegen den SC Türkgücü Ulm beim 1:1 zwei Punkte liegen ließ. Auch die SGM Senden-Ay überzeugte beim 3:1 gegen den SV Eggingen – in Summe fielen 27 Treffer an diesem torreichen Spieltag.



Der FC Hüttisheim setzte sich beim SV Jungingen mit einer eindrucksvollen Konsequenz durch. David Janusz brachte die Gäste früh in Führung (8.) und legte noch vor der Pause nach (39.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Micael da Silva Malheiro mit einem Doppelschlag (54., 67.) für klare Verhältnisse. Während Hüttisheim mit nun 17 Punkten Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält, rutscht Jungingen mit nur neun Zählern immer tiefer in den Abstiegsstrudel.



Ein mitreißendes Duell lieferten sich der SV Offenhausen und der TSV Langenau. Die Gäste führten bereits durch Treffer von Florian Ufschlag (26.) und Timo Bemsel (35.) komfortabel, ehe Filip Sapina per Foulelfmeter (45.) verkürzte. Nach dem 1:3 durch Fatih Soyyigit (69.) schien alles entschieden, doch Jasmin Busatlic (87.) und Pavle Grgic (90.) retteten Offenhausen in letzter Minute einen Punkt. Für den SV Offenhausen bleibt es bei Platz sechs, während Langenau mit 14 Punkten im Mittelfeld stagniert.



Ein enges und umkämpftes Spiel entschied Daniel Weber in der 56. Minute zugunsten des TSV Kettershausen-Bebenhausen. Asch-Sonderbuch fand offensiv kaum Lösungen und musste die zweite Heimniederlage der Saison hinnehmen. Mit nun 19 Punkten verpasst der FVA den Anschluss an die Spitzengruppe, während Kettershausen-Bebenhausen als Aufsteiger mit zwölf Zählern wertvolle Punkte gegen den Abstieg sammelt.



Der SV Westerheim drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf und zeigte seine spielerische Klasse. Kevin Wehle brachte SW Donau per Foulelfmeter in Führung (9.), doch Leo Wahl drehte mit zwei Treffern (35., 59.) die Partie. Thorsten Rieck legte doppelt nach (66., 71.) und machte den verdienten Auswärtssieg perfekt. Westerheim bleibt mit 18 Punkten auf Tuchfühlung zur Spitzengruppe, während Donau nach der achten Niederlage Tabellenletzter bleibt.



Die SGM Senden-Ay stoppte ihre Negativserie mit einem leidenschaftlichen Auftritt. Chris Goulu (61.) und Andreas Lutz (67.) brachten die Gastgeber in Führung, ehe Marco Brumeisl per Foulelfmeter (88.) für Eggingen verkürzte. Doch Rangin Madir Rasho stellte in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand her. Mit neun Punkten klettert Senden-Ay auf Rang zwölf, während Eggingen mit acht Punkten auf einem Abstiegsplatz verharrt.



Der FC Burlafingen setzte sich in Blaustein verdient durch und sicherte sich wichtige Zähler im Tabellenkeller. Niklas Barabas traf früh per Foulelfmeter (3.), ehe Berke Budak für Blaustein ausglich (34.). Danach stellten Heiko Adä (57.) und Eryk Jurczak (66.) die Weichen auf Auswärtssieg. Burlafingen verlässt mit nun zehn Punkten die Abstiegsränge, während Blaustein mit nur sechs Zählern Schlusslicht bleibt.



Ein gerechtes Unentschieden sahen die Zuschauer in Aufheim. Luca Franzoni brachte die TSG Ehingen früh in Führung (16.), ehe Daniel Lehner kurz vor Schluss (83.) den verdienten Ausgleich erzielte. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell ohne klare Vorteile. Aufheim bleibt mit 21 Punkten Zweiter, Ehingen sammelt mit elf Punkten immerhin einen Zähler gegen den Abwärtstrend.



Im Topspiel des Wochenendes trennten sich die SG Öpfingen und der SC Türkgücü Ulm leistungsgerecht mit 1:1. Nole Stanic traf per Foulelfmeter für die Gäste (26.), ehe Martin Kaufmann (78.) den späten Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, ließen aber im Angriff die letzte Konsequenz vermissen. Öpfingen bleibt ungeschlagen an der Tabellenspitze, Türkgücü folgt punktgleich auf Rang drei.

