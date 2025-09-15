Offenhausen mit klaren Auswärtssieg, Holzschwang macht es deutlich

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller hatte es in sich: Die SG Öpfingen stürmte mit einem Kantersieg beim SW Donau an die Tabellenspitze, die SGM Aufheim Holzschwang ließ in Senden nichts anbrennen, der TSV Kettershausen-Bebenhausen sicherte sich gegen den TSV Blaustein wichtige Zähler.



Der Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen feierte einen knappen, aber eminent wichtigen Sieg. Thomas Herz traf in der 36. Minute zum entscheidenden 1:0. Damit schiebt sich der TSV in der Tabelle auf drei Punkte heran an die Konkurrenz im unteren Drittel. Der TSV Blaustein dagegen bleibt nach fünf Spielen sieglos am Tabellenende mit nur zwei Zählern. Der Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen feierte einen knappen, aber eminent wichtigen Sieg. Thomas Herz traf in der 36. Minute zum entscheidenden 1:0. Damit schiebt sich der TSV in der Tabelle auf drei Punkte heran an die Konkurrenz im unteren Drittel. Der TSV Blaustein dagegen bleibt nach fünf Spielen sieglos am Tabellenende mit nur zwei Zählern.



Der SV Eggingen legte furios los: Stefan Stanger traf in der 7. Minute, Jeremias Aichinger erhöhte nach 20 Minuten. Doch der SV Offenhausen schlug mit Abgeklärtheit zurück: Nikola Ivković traf in der 14. und 55. Minute, Jasmin Busatlic glich nach 36 Minuten aus, und Hakan Agit Güngör setzte mit dem 2:4 in der 56. Minute den Schlusspunkt. Offenhausen verteidigt damit Rang drei in der Tabelle, während Eggingen mit drei Punkten im Tabellenkeller festsitzt. Der SV Eggingen legte furios los: Stefan Stanger traf in der 7. Minute, Jeremias Aichinger erhöhte nach 20 Minuten. Doch der SV Offenhausen schlug mit Abgeklärtheit zurück: Nikola Ivković traf in der 14. und 55. Minute, Jasmin Busatlic glich nach 36 Minuten aus, und Hakan Agit Güngör setzte mit dem 2:4 in der 56. Minute den Schlusspunkt. Offenhausen verteidigt damit Rang drei in der Tabelle, während Eggingen mit drei Punkten im Tabellenkeller festsitzt.



Ein umkämpftes Derby brachte keinen Sieger hervor. Lukas Mohn brachte Westerheim in der 60. Minute in Führung, doch nur sechs Minuten später glich Lukas Neth für Jungingen aus. Beide Teams zeigten Einsatz, neutralisierten sich aber weitgehend. In der Tabelle rangiert Westerheim mit neun Punkten im oberen Mittelfeld, während Jungingen mit acht Zählern knapp dahinter folgt. Ein umkämpftes Derby brachte keinen Sieger hervor. Lukas Mohn brachte Westerheim in der 60. Minute in Führung, doch nur sechs Minuten später glich Lukas Neth für Jungingen aus. Beide Teams zeigten Einsatz, neutralisierten sich aber weitgehend. In der Tabelle rangiert Westerheim mit neun Punkten im oberen Mittelfeld, während Jungingen mit acht Zählern knapp dahinter folgt.



Die SG Öpfingen demonstrierte eindrucksvoll ihre Stärke: Lukas Engel (15.), Jonas Herde (39.), Robin Stoß (50./59.), Marcel Siegler per Foulelfmeter (52.) und Silas Eberle (88.) sorgten für ein halbes Dutzend Treffer. Der SW Donau war in allen Belangen unterlegen und musste die vierte Niederlage hinnehmen. Öpfingen führt die Tabelle mit 13 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +22 an, während Donau bei drei Zählern bleibt. Die SG Öpfingen demonstrierte eindrucksvoll ihre Stärke: Lukas Engel (15.), Jonas Herde (39.), Robin Stoß (50./59.), Marcel Siegler per Foulelfmeter (52.) und Silas Eberle (88.) sorgten für ein halbes Dutzend Treffer. Der SW Donau war in allen Belangen unterlegen und musste die vierte Niederlage hinnehmen. Öpfingen führt die Tabelle mit 13 Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von +22 an, während Donau bei drei Zählern bleibt.



Früh stellte Jan Krumpschmid die Weichen auf Sieg (2.), Daniel Stumpp (27.) und Fabian Knauer (34.) erhöhten rasch. Zwar verkürzte Mikail Öztürk kurz vor der Pause (45.), doch erneut Krumpschmid (77.) und Robin Pass in der Nachspielzeit (90.+2) entschieden die Partie klar. Bitter für Senden: Mikail Öztürk sah in der 87. Minute Gelb-Rot. Die SGM Aufheim Holzschwang bleibt mit zehn Punkten oben dran, während Senden-Ay mit drei Punkten tief im Tabellenkeller steckt. Früh stellte Jan Krumpschmid die Weichen auf Sieg (2.), Daniel Stumpp (27.) und Fabian Knauer (34.) erhöhten rasch. Zwar verkürzte Mikail Öztürk kurz vor der Pause (45.), doch erneut Krumpschmid (77.) und Robin Pass in der Nachspielzeit (90.+2) entschieden die Partie klar. Bitter für Senden: Mikail Öztürk sah in der 87. Minute Gelb-Rot. Die SGM Aufheim Holzschwang bleibt mit zehn Punkten oben dran, während Senden-Ay mit drei Punkten tief im Tabellenkeller steckt.



Türkgücü Ulm zeigte Moral in einer intensiven Partie. Miguel Angelo Malheiro Araujo verwandelte in der 22. Minute einen Handelfmeter zur Führung, doch Micael da Silva Malheiro glich nur drei Minuten später aus. Adel Ajkunic brachte Ulm in der 45. Minute erneut in Front, ehe Eronis Dinaj in der 82. Minute zum 3:1 traf. Zwar verkürzte Micael da Silva Malheiro in der 89. Minute nochmals, doch Türkgücü brachte den Sieg über die Zeit und hält mit zehn Punkten den Anschluss zur Spitzengruppe. Aufsteiger Hüttisheim bleibt mit fünf Zählern im unteren Mittelfeld. Türkgücü Ulm zeigte Moral in einer intensiven Partie. Miguel Angelo Malheiro Araujo verwandelte in der 22. Minute einen Handelfmeter zur Führung, doch Micael da Silva Malheiro glich nur drei Minuten später aus. Adel Ajkunic brachte Ulm in der 45. Minute erneut in Front, ehe Eronis Dinaj in der 82. Minute zum 3:1 traf. Zwar verkürzte Micael da Silva Malheiro in der 89. Minute nochmals, doch Türkgücü brachte den Sieg über die Zeit und hält mit zehn Punkten den Anschluss zur Spitzengruppe. Aufsteiger Hüttisheim bleibt mit fünf Zählern im unteren Mittelfeld.



Ein bärenstarker TSV Langenau ließ der TSG Ehingen keine Chance. Timo Bemsel (6.), Florian Ufschlag (11.), Paul Lutteri (36.) und Maximilian Neuburger (72.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Während Langenau sich mit neun Punkten im oberen Mittelfeld etabliert, bleibt die TSG Ehingen mit sieben Zählern im hinteren Bereich der Tabelle hängen. Ein bärenstarker TSV Langenau ließ der TSG Ehingen keine Chance. Timo Bemsel (6.), Florian Ufschlag (11.), Paul Lutteri (36.) und Maximilian Neuburger (72.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Während Langenau sich mit neun Punkten im oberen Mittelfeld etabliert, bleibt die TSG Ehingen mit sieben Zählern im hinteren Bereich der Tabelle hängen.



Der FC Burlafingen musste sich in Unterzahl geschlagen geben. Niklas Barabas sah bereits in der 26. Minute Gelb-Rot, wenig später traf Florian Schmeißer (17.) für den FV Asch-Sonderbuch. In der 76. Minute sorgte Lars Folcz mit dem 0:2 für die Entscheidung. Während Asch-Sonderbuch mit zwölf Punkten Zweiter bleibt, stagniert Burlafingen mit vier Punkten im Tabellenkeller.

_________________________________________________________________________________________________