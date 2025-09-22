Offenhausen braucht nur eine Halbzeit, Blaustein jubelt in Überzahl



Der SV Jungingen erwischte zwar den besseren Start durch Lukas Neth in der 9. Minute, doch der SV Eggingen antwortete eindrucksvoll. Jonas Kugler (12.), Marco Brumeisl (20.), Joel Schmitt (53.) und Daniel Renz (65.) drehten die Partie zu einem klaren 4:1-Auswärtssieg. Jungingen rutscht mit acht Punkten ins graue Mittelfeld ab, während Eggingen mit sechs Zählern den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hält. Die Gäste zeigten ihre bislang stärkste Saisonleistung. Der SV Jungingen erwischte zwar den besseren Start durch Lukas Neth in der 9. Minute, doch der SV Eggingen antwortete eindrucksvoll. Jonas Kugler (12.), Marco Brumeisl (20.), Joel Schmitt (53.) und Daniel Renz (65.) drehten die Partie zu einem klaren 4:1-Auswärtssieg. Jungingen rutscht mit acht Punkten ins graue Mittelfeld ab, während Eggingen mit sechs Zählern den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hält. Die Gäste zeigten ihre bislang stärkste Saisonleistung.



Der SV Offenhausen blieb auch am sechsten Spieltag ungeschlagen und besiegte den FC Burlafingen souverän mit 3:0. Jasmin Busatlic traf doppelt in der 35. und 45.+2 Minute, dazwischen erzielte Stjepan Saric in der 39. Minute das 2:0. Offenhausen bleibt mit nun 14 Punkten Dritter und bleibt oben dran, Burlafingen verharrt nach der vierten Niederlage mit vier Zählern in der Abstiegszone. Für die Gäste war es ein gebrauchter Nachmittag. Der SV Offenhausen blieb auch am sechsten Spieltag ungeschlagen und besiegte den FC Burlafingen souverän mit 3:0. Jasmin Busatlic traf doppelt in der 35. und 45.+2 Minute, dazwischen erzielte Stjepan Saric in der 39. Minute das 2:0. Offenhausen bleibt mit nun 14 Punkten Dritter und bleibt oben dran, Burlafingen verharrt nach der vierten Niederlage mit vier Zählern in der Abstiegszone. Für die Gäste war es ein gebrauchter Nachmittag.



Der FV Asch-Sonderbuch gewann das Duell mit der TSG Ehingen knapp, aber verdient mit 1:0. Florian Schmeißer erzielte in der 51. Minute den entscheidenden Treffer. Asch-Sonderbuch bleibt mit 15 Punkten direkter Verfolger von Tabellenführer Öpfingen, während Ehingen mit sieben Zählern im unteren Mittelfeld festhängt. Für die Gäste war es die dritte Niederlage im sechsten Spiel. Der FV Asch-Sonderbuch gewann das Duell mit der TSG Ehingen knapp, aber verdient mit 1:0. Florian Schmeißer erzielte in der 51. Minute den entscheidenden Treffer. Asch-Sonderbuch bleibt mit 15 Punkten direkter Verfolger von Tabellenführer Öpfingen, während Ehingen mit sieben Zählern im unteren Mittelfeld festhängt. Für die Gäste war es die dritte Niederlage im sechsten Spiel.



Im Spitzenspiel unterlag der TSV Langenau dem SC Türkgücü Ulm mit 0:2. Ismethan Agce brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Miguel Angelo Malheiro Araujo erhöhte in der 87. Minute. Langenau steht nun mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld, während Türkgücü Ulm mit 13 Zählern weiter oben mitmischt. Die Ulmer zeigten einmal mehr ihre Effizienz in entscheidenden Momenten. Im Spitzenspiel unterlag der TSV Langenau dem SC Türkgücü Ulm mit 0:2. Ismethan Agce brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, Miguel Angelo Malheiro Araujo erhöhte in der 87. Minute. Langenau steht nun mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld, während Türkgücü Ulm mit 13 Zählern weiter oben mitmischt. Die Ulmer zeigten einmal mehr ihre Effizienz in entscheidenden Momenten.



Der FC Hüttisheim feierte einen knappen, aber wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Micael da Silva Malheiro erzielte in der 15. Minute das Tor des Tages. Hüttisheim verbessert sich mit acht Punkten auf Rang acht, während Kettershausen mit nur drei Zählern am Tabellenende festhängt. Der Aufsteiger verpasste es, seine Chance auf Zählbares zu nutzen. Der FC Hüttisheim feierte einen knappen, aber wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den TSV Kettershausen-Bebenhausen. Micael da Silva Malheiro erzielte in der 15. Minute das Tor des Tages. Hüttisheim verbessert sich mit acht Punkten auf Rang acht, während Kettershausen mit nur drei Zählern am Tabellenende festhängt. Der Aufsteiger verpasste es, seine Chance auf Zählbares zu nutzen.



Der TSV Blaustein gewann mit 2:0 gegen die SGM Senden-Ay und verschaffte sich damit Luft im Tabellenkeller. Christopher Schneider erzielte in der 41. Minute die Führung, Maximilian Geiger erhöhte in der 86. Minute. Zudem schwächte sich die SGM selbst, als Amadou Minteh in der 44. Minute Gelb-Rot sah. Blaustein springt damit auf fünf Punkte, während Senden-Ay mit drei Zählern weiter tief im Abstiegskampf steckt. Der TSV Blaustein gewann mit 2:0 gegen die SGM Senden-Ay und verschaffte sich damit Luft im Tabellenkeller. Christopher Schneider erzielte in der 41. Minute die Führung, Maximilian Geiger erhöhte in der 86. Minute. Zudem schwächte sich die SGM selbst, als Amadou Minteh in der 44. Minute Gelb-Rot sah. Blaustein springt damit auf fünf Punkte, während Senden-Ay mit drei Zählern weiter tief im Abstiegskampf steckt.



Tabellenführer SG Öpfingen untermauerte seine Dominanz mit einem 2:0-Heimsieg über den SV Westerheim. Lukas Engel erzielte in der 1. Minute die frühe Führung, Gabriel Koch machte in der 63. Minute alles klar. Öpfingen bleibt mit 16 Punkten an der Tabellenspitze, Westerheim stagniert mit neun Zählern im oberen Mittelfeld. Der Spitzenreiter überzeugte erneut mit Kaltschnäuzigkeit und stabiler Defensive.

Die SGM Aufheim Holzschwang hat am sechsten Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller ein klares Ausrufezeichen gesetzt und SW Donau mit 4:0 besiegt. Daniel Stumpp brachte die Gastgeber früh in der 5. Minute in Führung, ehe Kai Reinert in der 32. Minute erhöhte. Nach dem Seitenwechsel stellte erneut Daniel Stumpp in der 61. Minute die Weichen endgültig auf Sieg. Fabian Knauer setzte in der 85. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt. In der 71. Minute gab es die Gelb-Rote Karte für Leon Dietz, dessem Grund laut Liveticker letztlich nur der Schiedsrichter kannte.