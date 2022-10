Offenhausen belohnt sich nicht und verliert gegen den Tabellenführer S

Am heutigen Sonntag kam der Tabellenführer FC Srbija Ulm e.V. nach Offenhausen an die Donau.

Unsere Jungs zeigten 90 Minuten Kampf, Herz und Leidenschaft! Bei einem kampfbetonten Spiel, dass Srbija zwar bestimmte, aber der SVO gut dagegen gehalten hat und mit viel Wille und Engagement sich ins Spiel rein kämpfte, belohnten wir uns in der 37. Minute, durch Peter Vögele der einen klasse Konter nach Vorarbeit von Felix Grupp eiskalt vollendete.

Auch in der zweiten Halbzeit hat man unseren Jungs den absoluten Willen angesehen, doch die Gäste nutzten gleich zweimal einen Ballverlust aus und drehten so in der 55. Minute und in der 76. Minute die Partie.

Die letzten 20 Minuten machten wir nochmal Druck und hatten die ein oder andere Chance zum verdienten Ausgleich, doch leider waren wir immer einen Schritt zu spät oder der Abschluss war nicht platziert genug. Die Schlussphase wurde überschattet von vielen Provokationen und groben Foulspiels, bei der der Unparteiische nicht mehr den Überblick behalten konnte und so die Partie nicht mehr im Griff hatte.

Unsere Jungs können erhobenen Hauptes den Platz verlassen, auch wenn wir uns gerne für die sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung belohnt hätten.

Jetzt heißt es: Mund abwischen, Kopf hoch, Brust raus und am Mittwoch 3 Punkte holen gegen den TSV Langenau 1861!

Unser zweite Mannschaft gewann heute mit einem verdienten 3:1 Heimsieg.

belohnt sich nicht und verliert gegen den Tabellenführer Srbija Ulm 1:2