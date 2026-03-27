Offenes Visier wie im Hinspiel?

– Foto: Philipp Reichelt

Der 22. Spieltag hält ein Duell bereit, das bereits im Hinspiel Spektakel garantierte: SV Esperke 1929 (8., 28 Punkte) trifft auf den ambitionierten TuS Sudweyhe (5., 35 Punkte). Beim 5:4-Erfolg der Esperker im ersten Aufeinandertreffen lieferten sich beide Teams einen wilden Schlagabtausch – ein Szenario, das auch diesmal nicht ausgeschlossen scheint.

Der Trainer des TuS erwartet jedoch erneut eine anspruchsvolle Aufgabe: „Das wird natürlich ein schweres Auswärtsspiel, weil wir das Hinspiel 4:5 verloren haben – und da waren wir auch selber dran schuld.“ Besonders die Umschaltmomente des Gegners bereiten ihm Sorgen: „Wir wissen um die Gefährlichkeit bei Kontern. Das haben wir im Hinspiel überhaupt nicht hinbekommen, das irgendwie aufzufangen.“

Während Esperke nach dem deutlichen 6:2-Erfolg in Drakenburg mit breiter Brust auftritt, geht Sudweyhe mit klarer Zielsetzung in die Partie: Der Blick ist weiterhin fest auf Rang drei gerichtet. Entsprechend deutlich formuliert Jan Lehmkuhl die Marschroute: „Alles außer drei Punkte hilft uns da nicht weiter.“

Genau dort soll nun der Hebel angesetzt werden. Lehmkuhl fordert eine stabilere Absicherung: „Wenn du hinten eine vernünftige Konterabsicherung hast, hast du nach vorne alle Möglichkeiten, auch die entscheidenden Szenen zu haben.“ Gleichzeitig warnt er davor, sich vom Tabellenbild täuschen zu lassen: „So schlecht wie der Tabellenplatz ist, finde ich sie nicht.“

Tatsächlich spricht die Form klar für den Aufsteiger: Esperke überzeugte zuletzt mit Offensivpower, allen voran Luca-Morice Dierks, der in Drakenburg gleich vier Treffer erzielte. Insgesamt sechs Tore unterstreichen die aktuelle Durchschlagskraft der Gastgeber.

Sudweyhe hingegen musste beim 4:3 gegen Schlusslicht Gessel-Leerssen bis in die Nachspielzeit zittern, bewies dabei aber erneut Moral und Effizienz in der Schlussphase. „Den Lauf, den wir aktuell haben, sollten wir fortsetzen, weil wir extrem gut dabei sind“, so Lehmkuhl, der trotz zweier Ausfälle einen „vernünftigen Kader“ zur Verfügung hat.

Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe – auch aus Sicht des Gästetrainers: „Ich denke, wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Die Tagesform wird entscheiden.“ Entscheidend dürfte zudem sein, ob Sudweyhe die Lehren aus dem spektakulären Hinspiel zieht – andernfalls droht laut Lehmkuhl „wieder ein böses Erwachen“.