„Offenes Visier“: Wendschott will „drei Punkte holen“

Ehmen reist mit vier Niederlagen in Serie in dieses Duell, zuletzt setzte es ein 1:3 beim MTV Isenbüttel. Dabei hatte Lion Zhitija die Gäste früh in Führung gebracht (18.), ehe Tim Oliver Bartsch (54.), Matti Zick (88.) und Paul Kornblum (90.) die Partie drehten. Wendschott hingegen kommt mit Rückenwind: Zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen unterstreichen die stabile Phase, zuletzt gelang ein überzeugendes 3:0 beim FC Schwülper. Mann des Tages war Lauritz Macht, der alle drei Treffer erzielte (32., 40., 88.).

Das Hinspiel entschied Wendschott knapp für sich. Beim 2:1 trafen Antonio Millemaci früh (3.), Lion Zhitija glich aus (61.), ehe Ron-Joel Giesecke spät den Sieg sicherte (83.). Es war eines von mehreren engen Duellen zweier Mannschaften, die sich seit Jahren auf Augenhöhe begegnen.

Für Wendschotts Trainer Giuseppe Millemaci ist genau das der entscheidende Punkt: „Gegen Ehmen sind es immer spannende Spiele gewesen. Das sind zwei Mannschaften, die immer auf Augenhöhe waren, auch wenn der Kader nicht gleich aufgestellt ist.“ Die Vergangenheit bestätigt seine Einschätzung: „Die letzten Spiele gegen Ehmen waren immer sehr spannend, sehr positiv gewesen. Und ich glaube auch ausgeglichen, wir haben ein paar Spiele gewonnen, sie haben ein paar Spiele gewonnen.“

Auch diesmal rechnet Millemaci nicht mit taktischem Abwarten, sondern mit offenem Schlagabtausch: „Das erwarte ich morgen auch, dass es ein offenes Spiel wird. Da wird sich keiner hinten reinstellen oder abwarten. Ich glaube, das ist ein offenes Visier bei Beiden.“ Die tabellarische Situation spielt dabei eine Rolle: „Zwei Mannschaften, die gerettet sind. Die dümpeln beide im Niemandsland rum.“

Doch ganz ohne Ziel gehen die Gäste nicht in die Partie. „Wir wollen natürlich drei Punkte holen. Wir wollen gucken, dass wir noch einen Platz klettern oder nicht hinten reinfallen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir da die drei Punkte angehen“, sagt Millemaci. Die Voraussetzungen stimmen: „Die Stimmung ist gut, und wir gucken, dass wir dann morgen gewinnen.“

So treffen am Sonntag zwei Teams ohne existenziellen Druck, aber mit klaren Ambitionen aufeinander. Oder, wie Millemaci es formuliert: „Der Fleißigere wird das Spiel für sich entscheiden.“