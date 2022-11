„Offenes Visier und Vollgas geben“ Der SV Rott geht in der Landesliga auch den Auftritt bei Spitzenreiter Germania Teveren mit der gewohnten Taktik an. Einige personelle Fragezeichen.

Germania Teveren – SV Rott (So., 14.30 Uhr): Die Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in der Fußball-Landesliga waren immer alles andere als Langweiler.

Am kommenden Sonntag dürfte zudem die Tabellensituation für Hochspannung sorgen, denn die Mannschaft von Rotts Trainer Frederique Casper reist zum Spitzenreiter. „Das wird ein echter Gradmesser für uns. Teveren ist offensiv bärenstark“, schätzt der 33-Jährige den Gegner ein.

Zuletzt gewann Germania Teveren mit 1:0 gegen den SV Rott auf eigenem Platz, im Frühjahr führten die Germanen durch drei Back-Tore in der Eifel mit 3:2, um dann doch noch mit 3:4 zu verlieren.

Personell sind die Rotter alles andere als auf Rosen gebettet, doch Casper bleibt entspannt. „Wir werden auf jeden Fall eine Mannschaft auf den Platz bringen, schließlich haben wir ja noch eine zweite Mannschaft und A-Junioren.“

Wer auch immer in den Trikots stecken wird, die ausgeklügelte Taktik seiner Mannschaft steht für Rotts Trainer schon vorher fest: „Offenes Visier und Vollgas geben“, lautet das bewährte Rezept. Detaillierter in die Karten schauen lassen will sich Rotts Trainer nicht, zumal aufgrund der Blessuren vom Wochenende noch große Fragezeichen hinter einigen Spielernamen stehen.