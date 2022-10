Offenes Visier auf beiden Seiten Verbandsliga +++ Gipfeltreffen zwischen dem VfR Mannheim und Mühlhausen +++ Freitag 19.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion

Eine Abwehrschlacht ist ausgeschlossen. "Wir können gar nicht verteidigen", schmunzelt Christian Thome. Der Trainer des 1.FC Mühlhausen darf selbstbewusst sagen: "Unsere DNA ist Ballbesitzfußball." Das will er zusammen mit seinem Trainerkollegen Steffen Kretz auch im schwierigsten Spiel der gesamten Saison, am Freitag beim ungeschlagenen Spitzenreiter VfR Mannheim unter Beweis stellen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Was Thome zusätzlich positiv stimmt, ist die Ausgangslage. Er sagt: "Wir haben keinen Druck und können locker reingehen. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb wir vor zwei Wochen in Zuzenhausen, als wir uns selbst stark unter Druck gesetzt hatten, verloren haben." Weiteren Grund zum Optimismus gibt die Genesung von Innenverteidiger Niklas Schaffer, der wahrscheinlich in den Kader zurückkehrt.

Es könnte in der Tat ein offener Schlagabtausch werden. Bei den Rasenspieler hätte niemand etwas dagegen, schließlich treffen sie in fast jeder Partie auf sehr defensiv eingestellte Gegner, die das Hauptziel haben, die Räume vor dem eigenen Tor eng zu machen. Das erfordert große Geduld und die hat Glatt bei seiner Mannschaft diese Runde sehr oft zufrieden beobachtet. Das beste Beispiel ist das 3:0 vergangenes Wochenende beim VfL Neckarau. Er sagt: "Da haben die Jungs auf ihre Chance gewartet und dann zugeschlagen." Erst in der 76. Minute gelang die Führung, danach schraubten die Blau-Weiß-Roten das Ergebnis in die Höhe. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Darian Gurley, der sich an der Achillessehne verletzt hat. Noch ist unklar wie schwer, es könnte sich aber um einen Anriss handeln und den 24-Jährigen damit schon jetzt in die Winterpause schicken.

Nach der Pflicht folgt nun also die Kür, mit einem Sieg gegen Mühlhausen könnte der VfR eine kleine Lücke auf seine Verfolger schaffen. "Wir als Mannschaft, aber auch der komplette Verein freuen sich sehr auf dieses Spiel und natürlich hoffen wir auf viele Zuschauer", so Glatt. Die Voraussetzungen könnten besser nicht sein: Freitagabend, Flutlicht, Erster gegen Zweiter – der Amateurfußball in der Region hat wahrlich schon schlechtere Zeiten erlebt.