Offenes Spiel mit besserem Ausgang für Weilbach

Weilbach kam besser in die Partie und ging früh per Foulelfmeter in Führung, doch die Heimmannschaft berappelte sich und erspielte einige gute Chancen, doch Neuzugang Artem Kurov, Florian Reinhardt und Enes Jusufovic scheiterten knapp. Auf der anderen Seite vergab auch Weilbach zweimal im Eins gegen Eins gegen den Kelsterbacher Keeper.

Zum Schluss warf Kelsterbach alles nach vorne, was in der letzten Minute per Konter bestraft wurde. Letztlich war es ein Spiel auf Messers Schneide bei dem beide Teams zahlreiche Chancen erspielten, jedoch teils an sich selbst, teils an den beiden gut aufgelegten Torleuten scheiterten.

Der scheidende Spielertrainer Yannick Liebe zieht ein insgesamt positives Fazit der Spielzeit: "Wir hatten eine enorm schwierige letzte Saison, dieses Jahr sind wir sehr gut gestartet und haben viele überrascht. In der Rückrunde mussten wir zwei gute Spieler an die Erste abgeben und nach der einen oder anderen Niederlage fehlte der letzte Biss, weil wir den Kontakt nach oben dann verloren hatten". Dennoch ist Liebe stolz auf seine Jungs: "Wir haben eine top Stimmung, jeder ist gerne mit dabei, vom Erstmannschaftsspieler bis zum Platzwart. Ich wünsche der Mannschaft alles erdenklich Gute, es waren tolle Jahre beim BSC".

Übernehmen wird die Position der bisher offizielle Co-Trainer Turgay Kisa, der aber laut Yannick Liebe jetzt schon mehr als der typische Co-Trainer ist: "Turgay und ich haben fast alles zusammen gemacht, jede Entscheidung, jede Übung im Training war abgestimmt. Ich bin mir sicher, die Jungs merken gar nicht, dass ich weg bin".

Das letzte Saisonspiel bestreitet der BSC in Hochheim. "Die sind sicherlich noch sauer auf uns wegen des Hinspiels (2:1 Sieg für Kelsterbach). Da kommt was auf uns zu, aber wir nehmen es locker, egal was passiert - wir bleiben ein Team".