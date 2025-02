Offenes Spiel gegen den TSV Dachau 65 II endet 2:2

Im dritten Test zeigten die Schwabinger gegen den Tabellenneunten der Kreisliga 1 eine starke Leistung. Am Ende hieß es nach sehr ansehnlichen Spiel beider Teams 2:2.

Die Haide II startet mit einigen Änderungen in der Startelf. Unter anderem sollten Malte Ahrens und Ferdinand Weber aus dem Kader der 1.Mannschaft Spielpraxis sammeln und standen dementsprechend in der Startelf. Vorne sollten Markl, Grap und Todorovic für Furore sorgen. Das Spiel begann sehr flott, da beide Teams um Fußballerische Lösungen bemüht waren. In der Anfangsphasen waren klare Chancen auf beiden Seiten jedoch Magelware. Die Gäste zeigten sich sehr gut mit Ball, doch die Hintermannschaft um Abwehrchef Butzmann zeigte sich jedoch sehr aufmerksam. Spielertrainer Markl hatte Mitte des ersten Durchgangs dann die erste große Chance des Spiels. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Todorovic dann im Nachschuss nach Markl -Vorlage. Direkt im Anschluss glichen die Gäste dann per direktem Freistoß aus.