Offenes Duell zwischen zwei Aufsteigern

– Foto: Max Gitschel

Am zwanzigsten Spieltag der Landesliga Holstein empfängt der VfR Horst den FC Fetih-Kisdorf. Das Duell zweier Aufsteiger bildet den Auftakt ins Pflichtspieljahr und verspricht nach Einschätzung von Horsts Trainer Thorben Reibe erneut Spannung. Bereits das Hinspiel endete knapp: Horst setzte sich auswärts mit 2:1 durch.

Für die Partie erwartet der Trainer ein ausgeglichenes Match. „Das Hinspiel haben wir, glaube ich, 2:1 gewonnen – auch das war ein sehr enges Spiel. Genau so erwarte ich es wieder. Am Ende werden wohl die Tagesform und die größere Gier den Ausschlag geben.“ Sein Team wolle diese Elemente einbringen, „um die drei Punkte zu Hause zu behalten“.

Reibe beschreibt die Vorbereitung als besonders herausfordernd. „Alle sind froh, dass es endlich wieder losgeht – nicht nur wir, sondern alle Fußballer. Die Vorbereitung war bei allen Mannschaften ungewöhnlich: Fitnessstudio, Hallenzeiten, mal Kunstrasen, mal Online-Training. Das war schon alles ziemlich wild.“ Die Unwägbarkeiten spiegeln für ihn die aktuelle Lage wider: „Deshalb weiß aktuell vermutlich kein Team so genau, wo es steht – körperlich wie spielerisch. Das wird sich in den ersten Spielen zeigen.“

Personell geht Horst gut besetzt in den Rückrundenstart. „Bis auf die Langzeitverletzten sind alle an Bord. Entsprechend hoffen wir, mit einem Heimsieg starten zu können.“

Ausgangslage vor dem Rückrundenauftakt

Der VfR Horst steht mit fünfundzwanzig Punkten auf Rang neun und kann sich mit einem Sieg weiter im Tabellenmittelfeld festsetzen. Der FC Fetih-Kisdorf rangiert mit dreizehn Punkten auf Platz dreizehn und kämpft im engen Abstiegskampf um jeden Zähler. An der Spitze führt Rapid Lübeck vor dem VfB Lübeck II, dahinter folgt ein dicht gedrängtes Feld im Kampf um die Spitzenplätze.