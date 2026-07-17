Offener Wettbewerb, neue Spannung: LOTTO-Pokal ausgelost

– Foto: Andreas Harneit

Die erste Etappe auf dem Weg zum LOTTO-Pokal ist genommen. Am Donnerstagabend wurden die Begegnungen für die kommende Saison ausgelost – getrennt nach Frauen- und Männerwettbewerb. Als Losfee fungierte Stefan Ziegler von den ÖVB Versicherungen, der die Paarungen zog und damit den Startschuss für eine Spielzeit gab, die in einem entscheidenden Punkt anders verlaufen wird als bisher.

Im Frauenwettbewerb gehen elf Teams ins Rennen. Drei Achtelfinalspiele entscheiden zunächst darüber, welche Mannschaften das Viertelfinale komplettieren. Dort warten bereits einige gesetzte Teams: Titelverteidiger ATS Buntentor, Meister und Regionalliga-Aufsteiger TV Eiche Horn sowie der FC Union 60, der SC Borgfeld und der ESC Geestemünde greifen erst später ein. Die Viertelfinalduelle wurden bereits im Anschluss an die erste Ziehung festgelegt.

Deutlich umfangreicher ist das Teilnehmerfeld bei den Männern. 57 Mannschaften kämpfen um den Pokalsieg – und damit um die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal. Einige der Favoriten dürfen zunächst zuschauen: Titelverteidiger SV Hemelingen sowie der Bremer SV, Blumenthaler SV, OSC Bremerhaven, TV Eiche Horn, Brinkumer SV und BTS Neustadt steigen erst in der zweiten Runde ein. Für alle anderen begann der Wettbewerb bereits auf dem Papier mit der Auslosung der ersten Runde.