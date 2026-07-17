Offener Wettbewerb, neue Spannung: LOTTO-Pokal ausgelost

Die erste Etappe auf dem Weg zum LOTTO-Pokal ist genommen. Am Donnerstagabend wurden die Begegnungen für die kommende Saison ausgelost – getrennt nach Frauen- und Männerwettbewerb. Als Losfee fungierte Stefan Ziegler von den ÖVB Versicherungen, der die Paarungen zog und damit den Startschuss für eine Spielzeit gab, die in einem entscheidenden Punkt anders verlaufen wird als bisher.
Im Frauenwettbewerb gehen elf Teams ins Rennen. Drei Achtelfinalspiele entscheiden zunächst darüber, welche Mannschaften das Viertelfinale komplettieren. Dort warten bereits einige gesetzte Teams: Titelverteidiger ATS Buntentor, Meister und Regionalliga-Aufsteiger TV Eiche Horn sowie der FC Union 60, der SC Borgfeld und der ESC Geestemünde greifen erst später ein. Die Viertelfinalduelle wurden bereits im Anschluss an die erste Ziehung festgelegt.
Deutlich umfangreicher ist das Teilnehmerfeld bei den Männern. 57 Mannschaften kämpfen um den Pokalsieg – und damit um die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal. Einige der Favoriten dürfen zunächst zuschauen: Titelverteidiger SV Hemelingen sowie der Bremer SV, Blumenthaler SV, OSC Bremerhaven, TV Eiche Horn, Brinkumer SV und BTS Neustadt steigen erst in der zweiten Runde ein. Für alle anderen begann der Wettbewerb bereits auf dem Papier mit der Auslosung der ersten Runde.
Neue Dynamik im Turnierbaum
Eine entscheidende Neuerung betrifft den weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Anders als in den vergangenen Jahren wird der Turnierbaum nicht mehr komplett bis zum Finale festgelegt. Stattdessen werden bei den Männern die Viertelfinals und bei den Frauen die Halbfinals im Januar 2027 neu ausgelost.
Der Bremer Fußball-Verband reagiert damit auf Kritik aus den Vereinen. Ziel ist es, den Wettbewerb weniger vorhersehbar zu machen und die Spannung bis in die entscheidenden Phasen zu tragen. Favoritenpfade lassen sich so kaum noch kalkulieren – Überraschungen werden wahrscheinlicher.
Alle Spiele im Überblick:
Frauen:
Achtelfinale – Termin: 14. – 16.08.2026
AF 1: Blumenthaler SV – OT Bremen
AF 2: SVGO Bremen – TuS Schwachhausen
AF 3: SG Findorff – SG AFC Bremen/Bremen United
Freilose: ATS Buntentor, TV Eiche Horn, FC Union 60, SC Borgfeld, ESC Geestemünde
Viertelfinale – Termin: 31.10. – 01.11.2026
VF 1: Sieger AF 1 – SC Borgfeld
VF 2: Sieger AF 2 – TV Eiche Horn
VF 3: Sieger AF 3 – ATS Buntentor
VF 4: ESC Geestemünde – FC Union 60
Männer:
1. Runde – Termin: 14. – 16.08.2026
SP 01: CF Victoria Bremen ’05 – TSV Grolland
SP 02: AGSV Bremen – VfL 07 Bremen
SP 03: OSC Bremerhaven (Freilos)
SP 04: All Stars FC – SG Findorff
SP 05: BSC Grünhöfe – TSV Wulsdorf
SP 06: SVGO Bremen – SC Vahr Blockdiek
SP 07: Bremer SV (Freilos)
SP 08: BSC Hastedt – SG Aumund-Vegesack
SP 09: Brinkumer SV (Freilos)
SP 10: SV Eintracht Aumund – ESC Geestemünde
SP 11: DJK Germania Blumenthal – TuS Schwachhausen
SP 12: SV Hemelingen (Freilos)
SP 13: Geestemünder TV – TS Woltmershausen
SP 14: Blumenthaler SV (Freilos)
SP 15: FC Riensberg – Leher TS
SP 16: TV Eiche Horn (Freilos)
SP 17: FC Roland Bremen – FC Union 60
SP 18: OT Bremen – FC Oberneuland
SP 19: TSV Imsum – FC Sparta Bremerhaven
SP 20: SG Marßel – SC Borgfeld
SP 21: TSV Lesum-Burgdamm – Tura Bremen
SP 22: SV MFANDENA – TuSpo Surheide
SP 23: Bremen United – 1. FC Burg
SP 24: SV Lemwerder – FC Huchting
SP 25: AFC Bremen – TSV Hasenbüren
SP 26: TSV Melchiorshausen – TuS Komet Arsten
SP 27: BTS Neustadt (Freilos)
SP 28: SFL Bremerhaven – ATSV Sebaldsbrück
SP 29: SG Bremen-Ost – KSV Vatan Sport
SP 30: TV Bremen-Walle – ATS Buntentor
SP 31: SV Türkspor – SV Grohn
SP 32: TSV Farge Rekum – Habenhauser FV
Die exakten Spieltermine will der Verband in den kommenden Tagen bekannt geben.