Offener Schlagabtausch in Kissing Im letzten Heimspiel der Saison ringt der KSC dem TSV Merching ein 2:2-Unentschieden ab +++ Der SV Mering II geht 1:6 gegen den TSV Bobingen II unter +++ Türkgücü Königsbrunn erkämpft wichtigen Heimsieg von Bernhard Meitner · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, lieferten sich der Kissinger SC und der TSV Merching ein munteres Spiel. – Foto: Rudi Fischer

Der Kissinger SC hatte im letzten Heimspiel den TSV Merching zu Gast. Mit dem 2:2 teilten sich beide Mannschaften in einem offenen Schlagabtausch die Punkte. Eine Vorentscheidung ist darüber gefallen, wer von den drei Teams aus dem Süden in die Abstiegsrelegation muss. Das ist der SV Schwabegg, der beim TSV Pfersee eine deftige 0:5-Niederlage kassierte. Damit kommt das Team in seinem zweiten Kreisligajahr nicht mehr vom Platz 14 weg und muss den Klassenerhalt im Relegationsspiel gegen den Zweiten aus der Kreisliga Ost schaffen. Ihre Chancen auf den direkten Klassenerhalt haben der SV Türkgücü Königsbrunn und die U23 des TSV Bobingen durch ihre Siege gewahrt. Die Königsbrunner haben dabei den rettenden Platz 12 mit einen Punkt Vorsprung erobert und damit den Matchball am letzten Spieltag in der Hand.

Kissing legte direkt los wie die Feuerwehr: Fünf Minuten waren gespielt, als Jonas Graf einen Freistoß direkt im Gästetor versenkte. Dann drehte allerdings Merching auf, wie auch Berglmeir eingestehen muss: „Der Aufstieg in Merching geht voll okay, das hat man auch gesehen.“ TSV-Torjäger Moritz Willis egalisierte nach Vorlage von Ryad Mohmed das Kissinger Tor schnell (12.), danach legte er seinem Assistgeber noch vor der Pause die Gästeführung auf (38.). „In der zweiten Halbzeit waren wir dann wieder mehr am Drücker“, sagt Berglmeir. Den Zuschauern auf der voll besetzten Tribüne wollte seine Mannschaft vor dem Grillabend zum Heimabschluss keine Niederlage bieten – und so belohnte sich der KSC kurz vor Ende der Partie noch: Roman Große blieb im Laufduell gegen zwei Gegner stabil und überwand auch den Gästekeeper zum 2:2-Endstand (84.). „Ein Tor des Willens“, sagt Berglmeir. (Durner) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jonas Graf (4.), 1:1 Moritz Willis (12.), 1:2 Ryad Mohmed (38.), 2:2 Roman Große (84.)

Im spannenden Kreisliga-Duell zwischen FC Tur Abdin Augsburg und DJK Lechhausen setzte sich der Gast mit 2:1 durch. Noah Yalu brachte die Hausherren in der 12. Minute mit einem präzisen Schuss nach Vorarbeit von Marcel Akgül in Führung. Doch DJK antwortete schnell: Mihai Christian Oroian verwandelte einen Freistoß in der 40. Minute zum 1:1. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit erzielte Niklas Ohnemus das entscheidende Tor für Lechhausen, nachdem Tonio Ungor ihn mustergültig bedient hatte. Trotz guter Chancen blieben die Gastgeber in der Schlussphase ruhig.

Schiedsrichter: Bastian Eitelhuber - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Noah Yalu (12.), 1:1 Mihai Christian Oroian (40.), 1:2 Niklas Ohnemus (90.+3)

Kaan Koc eröffnete bereits in der ersten Minute den Torreigen. Toni Peric erhöhte in der 35. Minute nach einer Vorlage von Koc. Nach der Pause schnürte Koc sein Doppelpack (55.) und Peric traf erneut (56.). Marko Jelusic (72.) und Sezer Buldan (77.) sorgten für klare Verhältnisse. Manuel Binder verwandelte einen Elfmeter zum 6:1 (80.), doch Neusäß antwortete mit weiteren Treffern von Lukas Milicevic (85.) und Buldan (89.).

Schiedsrichter: Florian Kempter (Neumünster) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kaan Koc (1.), 2:0 Toni Peric (35.), 3:0 Kaan Koc (55.), 4:0 Toni Peric (56.), 5:0 Marko Jelusic (72.), 6:0 Sezer Buldan (77.), 6:1 Manuel Binder (80. Foulelfmeter), 7:1 Lukas Milicevic (85.), 8:1 Sezer Buldan (89.)

Im spannenden Duell zwischen TSV Welden und SV Hammerschmiede endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Hammerschmiede gingen früh in Führung: In der z weiten Minute erzielte Simon Schurr das 0:1 mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Welden zeigte jedoch Kampfgeist und glich kurz vor der Halbzeit durch Andreas Nerdinger aus. Trotz weiterer Chancen blieb es am Ende beim gerechten Remis.

Schiedsrichter: Florian Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Simon Schurr (2.), 1:1 Andreas Nerdinger (41.)

Die Schwabegger konnten nur eine Halbzeit ebenbürtig mithalten, aber ihre Chancen nicht nutzen. Im Bemühen, den 0:1-Pausenrückstand aus der 38. Minute aufzuholen, liefen sie durch Konter in einen aussichtlosen Rückstand durch Tore von Timo Lutz und Jordan Flythe. Ein Elfmeter von Adrian Leißner ergab das 0:4 und dann leistete sich der Schwabegger Jonas Meitinger noch eine provozierende Frage an den Schiedsrichter und sah dafür die Rote Karte in der 80. Minute. Den Schlusspunkt setzte Dennis Bogdan mit dem fünften Treffer der Pferseer, die damit den Klassenerhalt geschafft haben. Der Schwabegger Interimstrainer Stephan Heckel sah das Ergebnis realistisch: „Bei den Ergebnissen der Konkurrenz hätte uns auch ein Sieg nicht vor der Relegation gerettet“. Pfersees Coach Björn Wohlrab zieht ein positives Fazit: „Dank einer Leistungssteigerung um 100% in der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Jetzt haben wir ein Endspiel in der Hammerschmiede!“ (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 David Kirchmeier (38.), 2:0 Timo Lutz (53.), 3:0 Jordan Flythe (63.), 4:0 Adrian Leißner (77. Foulelfmeter), 5:0 Dennis Bogdan (87.)

Rot: Jonas Meitinger (80./SV Schwabegg)

Königsbrunns Arian Zabeli (lila Trikot) brachte immer wieder Entlastungsangriffe vor. – Foto: Hieronymus Schneider

Die Partie begann mit zwei hochkarätigen Chancen für Diedorf. Jonathan Streit prüfte den Königsbrunner Torwart Daniel Morhart mit einem strammen Schuss, den Abpraller jagte Tobias Schneider hoch über die Latte. Keine Minute später setzte sich wieder Jonathan Streit im Strafraum durch und diesmal sprang der Ball flach vom Innenpfosten wieder ins Feld zurück. Doch in der 6. Minute kam die Retourkutsche der Platzherren, Berkay Akgün bediente Eren Bozkurt und der schloss die Aktion mit der 1:0-Führung ab. In der 32. Minute gelang Ertugrul Karaduman ein Steilpass auf die Sturmspitze Egor Keller und der konnte den Gästetorwart an der Strafraumgrenze umkurven und dann zum 2:0 ins leere Tor schießen. Mit diesem Vorsprung ging Türkgücü in die Pause. In der zweiten Halbzeit nahm der Druck der Gäste mehr und mehr zu. In der 57. Minute wurden die Bemühungen der Diedorfer mit einem satten Torschuss von Maximilian Miller zum 2:1-Anschlusstreffer belohnt. Diedorf wollte nun den Ausgleich erzwingen und das nutzte Türkgücü immer wieder zu gefährlichen Kontern. Als Egor Keller in aussichtsreicher Position wegen fraglichem Abseits zurückgepfiffen wurde, rastete Trainer Burak Tok aus und wurde deswegen vom Schiedsrichter mit der Roten Karte vom Platz verwiesen. In der hektischen Schlussphase wechselte Türkgücü noch dreimal und verteidigte den knappen Vorsprung. Der Diedorfer Florian Thalmeir bekam in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte und auf der anderen Seite sah Murat Civek beim Zweikampf gegen den vor das gegnerische Tor geeilten Diedorfer Keepers die Rote Karte. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Jakub Lyczkowski (Augsburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Eren Bozkurt (6.), 2:0 Egor Keller (32.), 2:1 Maximilian Miller (57.)

Gelb-Rot: Florian Thalmeir (95./TSV Diedorf)

Rot: Murat Civek (99./SV Türkgücü Königsbrunn)

In einem packenden Kreisliga-Spiel besiegte der TSV Göggingen den SV Ottmarshausen mit 4:1. Philipp Huckenbeck eröffnete in der 2. Minute das Tor, gefolgt von John Aßbecks Treffer kurz vor der Halbzeit. Yannik Newels erhöhte in der 61. Minute auf 3:0, bevor Göggingens Stefan Wiedemann in der 65. Minute die rote Karte sah. Marco Spengler verkürzte für Ottmarshausen auf 3:1, doch Hüseyin Can Pasli stellte in der 86. Minute den alten Abstand wieder her.

Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Philipp Huckenbeck (2.), 2:0 John Aßbeck (44.), 3:0 Yannik Newels (61.), 3:1 Marco Spengler (78.), 4:1 Hüseyin Can Pasli (86.)

Rot: Stefan Wiedemann (65./TSV Göggingen)