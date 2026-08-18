Offener Schlagabtausch geht an Straubing

Straubings Florian Folger war der Aktivposten im FSV VfB-Offensivspiel und stellte die SVN-Abwehr um Johannes Aigner vor enorme Probleme. – Foto: Charly Becherer

Nach der eindrucksvollen Siegesserie folgt nun bereits die zweite Niederlage in Folge für den SV Neufraunhofen. Beim Auswärtsmatch in Straubing unterlagen die Grafen dem FSV VfB mit 2:0 (0:0) und verpassten dabei die Chance, gleich wieder in die Erfolgsspur zu finden.

„Bei den Temperaturen war uns bewusst, dass das erste Tor wahrscheinlich das Spiel entscheiden würde. Beide Teams hatten die Chancen und am Ende hatte Straubing das nötige Glück“, resümierte Christian Endler, der von Beginn an einen offenen Schlagabtausch sah. Nach wenigen Minuten prüfte Straubings Florian Folger bereits den Außenpfosten. Auf der anderen Seite tauchte Tobias Brenninger allein vor dem Tor auf, aber Keeper Ben Broghammer parierte stark. Dennoch hatte Straubing zu Beginn die größeren Möglichkeiten. Luca Mohr grätschte vor dem einschussbereiten Folger einen Ball ins Aus, ehe Folger einen Heber auf die Latte setzte. Anschließend übernahmen aber die Gäste. Kilian Bauer sowie Michael Gerauer scheiterte bei zwei „Hundertprozentigen“ am starken Broghammer. Hannes Karl spitzelte zudem noch eine Hereingabe knapp vorbei. Kurz vor der Pause rettete dann Grafen-Keeper Thomas Huber das 0:0, als er einen Folger-Schuss aus dem Eck holte und den Nachschuss parierte. „Es hätte zur Pause auch 3:3 oder 4:4 heißen können“, so Endler.