Offener Schlagabtausch gegen den Spitzenreiter

Bis zum Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch, wobei sich sogar die Gäste ein optisches Plus erarbeiteten, jedoch Abschlusschwächen offenbarten. Ein ähnliches Bild im zweiten Durchgang, in dem Balhorn durchaus Möglichkeiten zu einem Teilerfolg besaß. Wie Tore erzeilt werden, zeigten ihnen Vorsatz (23), Nasemann (49) durch einen zweifelhaften Strafstoß sowie Amelung (59). Leszcynski (46) hatte nur den Pfosten getroffen. Für den SVB blieb nur der Ehrentreffer durch Kleinhans (86).