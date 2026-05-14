„Offener Schlagabtausch“: FuPa-Expertentipp mit Maximilian Eisentraut

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.
Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.
Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.
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In dieser Woche tippt Maximilian Eisentraut vom SV Vaihingen aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.
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Maximilian Eisentraut: Botnang ist zuhause immer unangenehm zu bespielen, Büsnau bringt dafür ordentlich Qualität mit. Klingt nach einem offenen Schlagabtausch ohne Sieger.
Mein Tipp: 2:2
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Maximilian Eisentraut: Nufringen kämpft ums Überleben, aber Vaihingen kommt gerade richtig ins Rollen. Wenn der SVV seine Form auf den Platz bringt, wird das eine klare Angelegenheit werden.
Mein Tipp: 2:5
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Maximilian Eisentraut: Zwei Teams, die eigentlich weiter oben erwartet wurden. Beide spielen nach vorne – beste Voraussetzungen für ein torreiches und unterhaltsames Spiel.
Mein Tipp: 2:3
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Maximilian Eisentraut: Rohrau will den Abstand nach unten halten und wird zuhause offensiv auftreten. Oberjettingen macht sicher auch seine Tore, aber Rohrau hat am Ende die Nase vorne.
Mein Tipp: 4:2
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Maximilian Eisentraut: Echterdingen II steht mit dem Rücken zur Wand und braucht im Abstiegskampf unbedingt drei Punkte. Dagersheim wird dagegenhalten, aber zuhause sollte sich der TVE am Ende durchsetzen.
Mein Tipp: 3:1
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Maximilian Eisentraut: Deckenpfronn ist aktuell richtig stark unterwegs und strotzt vor Selbstvertrauen. Cannstatt wird es schwer haben, den Lauf der Gäste zu stoppen. Mein
Tipp: 1:3
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Maximilian Eisentraut: Herrenberg hat vorne viel Qualität, Musberg steht defensiv kompakt. Das dürfte eng werden – mit dem besseren Ende für die Gastgeber.
Mein Tipp: 2:1
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Maximilian Eisentraut: Darmsheim geht als klarer Favorit ins Spiel und dürfte das auch auf dem Platz zeigen. Croatia braucht einen Sahnetag, um hier etwas mitzunehmen.
Mein Tipp: 4:1