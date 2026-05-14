 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

„Offener Schlagabtausch“: FuPa-Expertentipp mit Maximilian Eisentraut

In dieser Woche tippt Maximilian Eisentraut vom SV Vaihingen aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

von Nicolas Bläse · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
Foto: Carsten Klöpper / FuPa-Grafik
Foto: Carsten Klöpper / FuPa-Grafik

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Bezirksliga Stuttg./B
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.
Deckenpfronn

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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In dieser Woche tippt Maximilian Eisentraut vom SV Vaihingen aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen.

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
TSV Jahn Büsnau
TSV Jahn BüsnauBüsnau
15:00live

Maximilian Eisentraut: Botnang ist zuhause immer unangenehm zu bespielen, Büsnau bringt dafür ordentlich Qualität mit. Klingt nach einem offenen Schlagabtausch ohne Sieger.

Mein Tipp: 2:2

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Nufringen
SV NufringenSV Nufringen
SV Vaihingen
SV VaihingenSV Vaihingen
15:00

Maximilian Eisentraut: Nufringen kämpft ums Überleben, aber Vaihingen kommt gerade richtig ins Rollen. Wenn der SVV seine Form auf den Platz bringt, wird das eine klare Angelegenheit werden.

Mein Tipp: 2:5

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Holzgerlingen
SpVgg HolzgerlingenHolzgerling.
SV Bonlanden
SV BonlandenSV Bonlanden
15:00

Maximilian Eisentraut: Zwei Teams, die eigentlich weiter oben erwartet wurden. Beide spielen nach vorne – beste Voraussetzungen für ein torreiches und unterhaltsames Spiel.

Mein Tipp: 2:3

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SV Rohrau
SV RohrauSV Rohrau
VfL Oberjettingen
VfL OberjettingenO´jettingen
15:00

Maximilian Eisentraut: Rohrau will den Abstand nach unten halten und wird zuhause offensiv auftreten. Oberjettingen macht sicher auch seine Tore, aber Rohrau hat am Ende die Nase vorne.

Mein Tipp: 4:2

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So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen II
TSV Dagersheim
TSV DagersheimDagersheim
13:00

Maximilian Eisentraut: Echterdingen II steht mit dem Rücken zur Wand und braucht im Abstiegskampf unbedingt drei Punkte. Dagersheim wird dagegenhalten, aber zuhause sollte sich der TVE am Ende durchsetzen.

Mein Tipp: 3:1

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So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Spvgg 1897 Cannstatt
Spvgg 1897 Cannstatt97 Cannstatt
SV Deckenpfronn
SV DeckenpfronnDeckenpfronn
15:30

Maximilian Eisentraut: Deckenpfronn ist aktuell richtig stark unterwegs und strotzt vor Selbstvertrauen. Cannstatt wird es schwer haben, den Lauf der Gäste zu stoppen. Mein

Tipp: 1:3

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So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
VfL Herrenberg
VfL HerrenbergVfL Herrenb.
TSV Musberg
TSV MusbergTSV Musberg
15:30

Maximilian Eisentraut: Herrenberg hat vorne viel Qualität, Musberg steht defensiv kompakt. Das dürfte eng werden – mit dem besseren Ende für die Gastgeber.

Mein Tipp: 2:1

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So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
TV Darmsheim
TV DarmsheimTV Darmsheim
Croatia Stuttgart
Croatia StuttgartCroatia Stgt
15:00

Maximilian Eisentraut: Darmsheim geht als klarer Favorit ins Spiel und dürfte das auch auf dem Platz zeigen. Croatia braucht einen Sahnetag, um hier etwas mitzunehmen.

Mein Tipp: 4:1