Offener Schlagabtausch endet ohne Sieger

Fupa - Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - trennten sich der VfL Kloster Oesede und der SF Schledehausen nach einem ereignisreichen Spiel mit 3:3 (1:2). In einer Partie mit zahlreichen Chancen, zwei Strafstößen und drei Führungen der Gäste erwies sich das Remis als leistungsgerecht, brachte jedoch beiden Mannschaften im Kampf um ihre jeweiligen Saisonziele nur begrenzt weiter.

Die Gäste aus Schledehausen erwischten den besseren Start und gingen früh durch Sebastian Meyer in Führung. Der VfL Kloster Oesede fand im Anschluss zunehmend besser ins Spiel und kam nach rund einer halben Stunde durch Moritz Koch zum Ausgleich. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Timo Henke jedoch die erneute Führung für den Außenseiter her.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie intensiv. Mitte der zweiten Halbzeit glich erneut Moritz Koch per Strafstoß aus, nachdem Laurin Hülsmann im Strafraum zu Fall gebracht worden war. In der Folgephase drängte Kloster Oesede auf die erstmalige Führung, wurde jedoch erneut kalt erwischt. Nach einem Foul an Christoph Peschel erhielt Schledehausen ebenfalls einen Elfmeter, den Jonas Jungblut im zweiten Versuch zur dritten Gästeführung verwandelte.