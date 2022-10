Offener Brief vom Präsidenten der Stuttgarter Kickers Prof. Dr. Rainer Lorz bedankt sich und richtet sich an die Kickers-Fans.

Liebe Kickers-Fans,

man muss nicht immer gewinnen, um Sieger zu sein. An diesen Satz habe ich gedacht, als ich am Dienstagabend nach unserem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt auf dem Heimweg war. Es war ein wundervoller Abend für den Fußball, für den DFB-Pokal, für Eintracht Frankfurt – aber vor allem auch für die Stuttgarter Kickers. Wir haben ein Spiel verloren – aber wir haben sicher sehr viele Sympathien gewonnen. Und es ist mir ein Bedürfnis, mich an dieser Stelle bei allen, die ihren Teil zu diesem Abend beigetragen haben, ganz herzlich zu bedanken.

Nur mit der Hilfe vieler Mitarbeiter, Partner, Unterstützer, Mitglieder, Fans und vor allem natürlich mit dieser Mannschaft ist es uns gelungen, unsere Kickers-Familie und unsere Werte einem großen Publikum zu präsentieren. Ein Abend voller Identität, Sympathie, Zusammenhalt und vor allem auch voller Fairness und Gastfreundschaft.

Wir haben uns unmittelbar nach der Auslosung entschieden, das Spiel bei uns auf der Waldau durchzuführen. Und wir sehen uns nach diesem Abend bestätigt. In keinem anderen Stadion hätten wir diese Atmosphäre schaffen können. Es stimmt einfach: So nah wie bei uns auf der Waldau ist man dem Spiel, den Spielern und den Beteiligten sonst nirgends. „Fußball pur“ ist bei uns keine Kampagne, sondern gelebte Realität. Identifikation ist für uns kein Begriff, auf den wir bei Bedarf zurückgreifen, sondern sie gehört zu unserer Grundausstattung.

Wir haben uns auch entschieden, beim Ticketing unsere treuen Mitglieder und Dauerkarteninhaber bevorzugt zu behandeln – das hat uns zwar viel Mehrarbeit, aber auch viel Lob und einen neuen Zusammenhalt in unserem Verein eingebracht. Wir haben viele neue Mitglieder bekommen, die ich ganz herzlich begrüßen will. Sie haben spätestens bei diesem Spiel gemerkt, was es heißt, Mitglied dieser Kickers-Familie zu sein.

Mein besonderer Dank gilt natürlich dem gesamten Kickers-Team. Unsere Mannschaft hat uns nicht nur dieses Spiel ermöglicht, sondern sie hat auch den Abend maßgeblich geprägt. Bis zur allerletzten Sekunde zu kämpfen und auch in der Niederlage Stärke zu zeigen – das hat mir imponiert. Das gilt nicht nur die Spieler, sondern auch für das gesamte Team rund um das Team. Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle haben Großartiges geleistet – egal ob Haupt- oder Ehrenamt. Wenn nicht ein Rädchen ins andere greift, ist eine solche Veranstaltung in dieser Form nicht darstellbar. Und ohne all die Unterstützung und die völlig unterschiedlichen Maßnahmen unserer Partner im Umfeld, die namentlich nicht zu benennen sind, wäre dieser Abend ebenfalls niemals so schön geworden.

Der Frankfurter Eintracht wünschen wir alles erdenklich Gute für die Champions League, für den DFB-Pokal und für die Bundesliga. Ihr habt mit Eurem Auftreten hier im Schwabenland viele Sympathien gewonnen. Wir drücken Euch die Daumen.

Wir von den Kickers werden unseren Weg weitergehen.

Auf die Blaue. Und nochmals vielen Dank an Alle!

Ihr

Kickers-Präsident

__________________________________________________________________________________________________