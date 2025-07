Offener Brief des 1. FC Bocholt: Fans sollen sich gedulden

Das sorgt offenbar für Frust bei den Fans, doch die Verantwortlichen des 1. FC Bocholt nehmen in einem offenen Brief am Montagabend Stellung. Präsident Ludger Triphaus und Teamchef wie Sportgeschäftsführer Christopher Schorch zeigen Verständnis für die Anhänger, allerdings ist die Kernaussage ebenfalls plausibel: "Ein Projekt in dieser Größenordnung muss sorgfältig geplant und solide finanziert werden. Wir bauen keine Garage, sondern eine Millioneninvestition in die Zukunft unseres Vereins."

2022 kehrte der FCB erstmals seit 1997 in die Regionalliga zurück und wurde im zweiten Jahr direkt Vizemeister. Seither laufen Planungen und Ertüchtigungen rund um den Bocholter Hünting, um die Voraussetzungen für die 3. Liga zu schaffen. Sportlicher Erfolg lässt sich manchmal schneller realisieren als infrastruktureller Fortschritt, schließlich benötigt es an manchen Stellen Unterstützung von Behörden, Politik und Sponsoren. Zur Realisierung sollen Gespräche laufen, teilt der Verein mit, schließlich sei das Ziel klar: "Es soll keiner an dem Bau der Nord-Tribüne zweifeln. Sie wird gebaut und zwar so schnell wie möglich."

Der offene Brief des 1. FC Bocholt an die Fans im Wortlaut

"Liebe Brigade, liebe Fans,