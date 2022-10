Offener Brief an den General Anzeiger!

Sehr geehrtes Team des General-Anzeigers,

Im Rahmen Ihrer Sportberichterstattung ist uns leider folgender Umstand aufgestoßen.

Am 03.10.2022 wurde auf Ihrer Website um 18:42 Uhr ein Artikel veröffentlicht, der den Sieger des Kreispokalfinales der Männer bekannt gab. Am gleichen Tag folgte um 19:11 Uhr ein sinngemäß gleicher Post auf Ihrer Facebookseite. Eine dritte Berichterstattung über dieses Ereignis fand sich in der gedruckten Ausgabe Ihrer Zeitung am 05.10.2022 wieder.

Der 03.10.2022 beinhaltete jedoch mehr als das Spiel des Bonner SC gegen den SSV Merten. Am „Kreispokal-Endspielwochenende“ 1 ereignete, sich neben dem Finale der Herren zudem auch das der Frauen. Leider lässt sich jedoch aus keiner Ihrer drei Veröffentlichungen das Siegerteam des Kreispokalfinales der Frauen entnehmen. Ein Klick auf die Website des FVM hätte als Recherche ausgereicht, um herauszufinden, dass es sich um mehrere Spiele gehandelt hat, die am gleichen Ort sowie am gleichen Tag stattfanden (12 und 15 Uhr).

Auch wenn man nun von dem Umstand ausginge, es würde anstatt einer zusammengefassten Berichterstattung über beide Spiele, eine (bzw. drei) separate Meldungen über das Finale der Damen veröffentlicht werden, findet man weder im Onlinearchiv noch in der gedruckten Version sein Glück. Hier wird man nicht nur als Mädchen und Frau, sondern auch als grundsätzlich an sportlichen Ereignissen interessierte Person enttäuscht.