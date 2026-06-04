Offene Urteile und offene Fragen wegen abgebrochener Spiele

Duell um den Aufstieg: die Fußballer des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (in blau) und des SV Hochdorf (in grün). – Foto: Fritz Zimmermann

Die Fußballsaison befindet sich längst auf der Zielgeraden – die ersten Hobbykicker feiern ihre Meisterschaft, den Klassenerhalt oder das Leben bereits auf den Balearen. In den Spielklassen auf Bezirksebene stehen aber noch zwei Spieltage aus. Während im Fußballbezirk Freiburg die Meister in der Bezirksliga (SG Prechtal/Oberprechtal) und in der Kreisliga A (SG Sexau/Buchholz und VfR Merzhausen) bereits ermittelt sind, ist in der Kreisliga B Spannung angesagt. Und es gibt bis zuletzt Urteile von abgebrochenen Spielen, die ausstehen. Dass dies im Saisonendspurt der Fall ist, sorgt gleichermaßen für Unverständnis und Ärger bei den betroffenen Vereinen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.