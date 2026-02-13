Offene Trainerfrage – so geht’s beim SV Rindern II weiter

„Wir haben einige Zähler verschenkt. So haben wir gegen den Abstiegskandidaten SV Grieth verloren und in einigen Partien kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich kassiert. Ich bin mir sicher, dass wir es noch besser können“, so Schrey. Der Verein hat die Nachfolge inzwischen geregelt. Johannes Pitz, der mit Stefan Schrey seit vier Jahren gemeinsame Sache macht, ist künftig alleiniger Chef der Rinderner Talentschmiede

Welch hohen Stellenwert die Reserve an der Wasserburg genießt, verdeutlicht die Tatsache, dass in der Hinrunde schon 34 Spieler zum Einsatz kamen, obwohl von Verletzungspech keine Rede sein konnte. Alle Talente sollen sich zeigen dürfen, bei entsprechender Qualität und Motivation ist der Weg nach oben frei.

In der Regel greift das Duo auf einen Stamm von 16 Leistungsträgern zurück, von denen zumindest drei im Sommer befördert werden dürften. Lukas Kaul, Jaime Neuroth und Sjard Callsen haben bereits hinlänglich unter Beweis gestellt, dass sie das Zeug mitbringen, um die Bezirksliga-Mannschaft verstärken zu können.

Die Entwicklung der Spieler steht im Vordergrund