Offene Trainerfrage – so geht’s beim SV Rindern II weiter
In der Reserve des Fußball-Bezirksligisten sind etliche Nachwuchsspieler im Einsatz, die sich in der B-Liga für höhere Aufgaben empfehlen möchten. Das ist der künftige Chef der Talentschmiede von der Wasserburg.
von RP/ Peter Nienhuys · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Stefan Schrey wird im Sommer seinen Posten als Cheftrainer abgeben. – Foto: Spielerprofil
Stefan Schrey ist zufrieden. „Wir haben zehn A-Jugendliche in die Mannschaft integriert und möchten die Jungs fördern und entwickeln. Das ist uns recht gut gelungen. Die Jugendarbeit ist ein wichtiger Baustein in unserem Verein", sagt der Trainer des B-Ligisten SV Rindern II. Vor der Saison hatte er einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel genannt – auf Platz neun hat sich der Unterbau des Bezirksligisten in die Winterpause verabschiedet.