»Offene Ohren«: Treffen zwischen Aufstiegsreform-Initiative & BFV

Nach Aussagen von Haeder haben Vereinsvertreter von Wacker Burghausen und des FC Bayern II sowie die gesamte Verbandsspitze an dem Treffen teilgenommen. Auf die Frage des MDR, was denn mit den Bayern möglich sei, antwortete Haeder: "Jeder hat natürlich erstmal seine Sichtweisen, jeder vertritt ein stückweit die Interessen seiner Vereine. Das ist auch verständlich. Wir konnten aber auch unsere Forderung platzieren, dass wir nur zu einer Lösung kommen können, wenn jeder vom Status quo ein wenig abrückt. Und da glaube ich, dass mit dem Bayerischen Fußball-Verband was möglich sein wird."



Ein wichtiges Etappenziel habe die Initiative laut Haeder erreicht: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, die wir vom DFB bekommen haben und haben mit allen Landesverbänden gesprochen. Wir haben von keinem Landesverband ein klares Nein bekommen." Als nächster Schritt ist nun geplant, eine deutschlandweite Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen. In dieser Arbeitsgruppe sollen jeweils drei Vereine aus allen Regionalligen wiederfinden. Dabei soll auf Diversität großen Wert gelegt werden. Haeder dazu: "Ambitionierte und weniger ambitionierte sollen darin ihre Meinungen abbilden können." Neben Verbandsvertretern soll in besagter Arbeitsgruppe auch ein neutraler Mediator mit aufgenommen werden, den es noch zu bestimmen gilt.



Derweil ist nun auch klar geworden, dass das Reformvorhaben nicht wie geplant schon auf dem DFB-Bundestag im November umgesetzt werden kann. "Es wäre blauäugig zu glauben, dass wir bis zum Ende der Antragsfrist am 7. September eine mehrheitsfähige Lösung parat haben", meint Haeder. Ziel sei es nun, auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag im Jahr 2026 das Reformvorhaben in die Tat umzusetzen.