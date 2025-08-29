Offene Fragen beim SV Hösel und der U23 von 04/19

Nach den beiden Bezirksliga-Auftaktniederlagen inklusive des 1:3 zuletzt im Heim-Derby gegen den SV Hösel sehnt man bei den U23-Fußballern von Ratingen 04/19 nichts mehr herbei als endlich die ersten Punkte. Am Sonntag haben die Blau-Gelben erneut Heimrecht, der alte Rivale DSC 99 kommt an den Götschenbeck (13.30 Uhr). Die Derendorfer hatten in ihren beiden Auftaktspielen jeweils Heimrecht und holten durch das 2:1 gegen den MSV Düsseldorf die ersten drei Punkte. Wie stark diese Truppe auswärts spielt, ist damit unklar.
Das interessiert Ratingens Sportlichen Leiter Tobias Krampe aber höchstens am Rande: "Wir stellen am Sonntag eine starke Truppe und gehen diese Heimaufgabe sehr zuversichtlich an", betont er. Ähnlich sieht es der Trainer Andreas Voss: "Wir werden stärker besetzt sein als gegen Hösel. Zudem haben wir Heimrecht, das wollen wir auch zeigen." Die beiden Angreifer Leo Kaiser und Eleftherios "Lefti" Vasileiadis dürften dabei sein, auch 90 Minuten, denn die Oberliga-Truppe spielt an gleicher Stelle schon am Freitag. Zudem gibt Dorian Binaj in der Innenverteidigung sein Debüt. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg und bot sich durch seine gute Trainingsvorstellung auch für die Startelf an.
Der SV Hösel erwartet an diesem dritten Bezirksliga-Spieltag den Nachbarn TV Kalkum-Wittlaer (15.30 Uhr). Die Gäste haben ihre ersten beiden Spiele verloren, aber daraus zieht man am Neuhaus keine sonderlichen Schlüsse. Dazu sagt der Vereinsboss Michael Rueber: "Wittlaer hatte zwei starke Gegner. Dieses Nachbarderby wird ganz eng verlaufen." Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic bietet den gleichen Kader auf wie beim Sieg in Ratingen, hat aber jetzt in der Torwartfrage die berühmte Qual der Wahl. Denn Michael Mann bot zuletzt am Götschenbeck eine starke Leistung, wehrte einen Elfmeter ab und wird hoffen, zwischen den Pfosten zu bleiben. Aber Ole Brandt ist wieder fit, die eigentliche Nummer eins. Man kann gespannt sein, wie die SVH-Führung nun reagiert.