Ratingen II trifft auf den DSC. – Foto: Ralph Görtz

Offene Fragen beim SV Hösel und der U23 von 04/19 Am dritten Spieltag der Bezirksliga hat die U23 von Ratingen 04/19 ihr zweites Heimspiel – und will endlich die ersten Punkte einfahren. Der SV Hösel muss nach dem Derbysieg auswärts ran – und muss eine Entscheidung treffen. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Ratingen 04/19 U23 II TV Kalkum DSC 99 SV Hösel

Nach den beiden Bezirksliga-Auftaktniederlagen inklusive des 1:3 zuletzt im Heim-Derby gegen den SV Hösel sehnt man bei den U23-Fußballern von Ratingen 04/19 nichts mehr herbei als endlich die ersten Punkte. Am Sonntag haben die Blau-Gelben erneut Heimrecht, der alte Rivale DSC 99 kommt an den Götschenbeck (13.30 Uhr). Die Derendorfer hatten in ihren beiden Auftaktspielen jeweils Heimrecht und holten durch das 2:1 gegen den MSV Düsseldorf die ersten drei Punkte. Wie stark diese Truppe auswärts spielt, ist damit unklar.

So., 31.08.2025, 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 Ratingen 04/19 U23 II DSC 99 Düsseldorf DSC 99 13:30 PUSH Das interessiert Ratingens Sportlichen Leiter Tobias Krampe aber höchstens am Rande: "Wir stellen am Sonntag eine starke Truppe und gehen diese Heimaufgabe sehr zuversichtlich an", betont er. Ähnlich sieht es der Trainer Andreas Voss: "Wir werden stärker besetzt sein als gegen Hösel. Zudem haben wir Heimrecht, das wollen wir auch zeigen." Die beiden Angreifer Leo Kaiser und Eleftherios "Lefti" Vasileiadis dürften dabei sein, auch 90 Minuten, denn die Oberliga-Truppe spielt an gleicher Stelle schon am Freitag. Zudem gibt Dorian Binaj in der Innenverteidigung sein Debüt. Der 21-Jährige stammt aus dem Nachwuchs des MSV Duisburg und bot sich durch seine gute Trainingsvorstellung auch für die Startelf an.

Torwartfrage beim SVH