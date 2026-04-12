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Offenburger FV verliert nach guter erster Halbzeit gegen Oberkirch
Harter Platzverweis für Thomas Jäger
von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der Offenburger Matti Jung setzt sich gegen die Oberkircher Jannik Huber (rechts) und Ferhat Uca durch. – Foto: Sebstian Barthmes
Nach zwei Siegen in Folge erleidet der Offenburger FV in der Fußball-Landesliga einen Rückschlag. Das Derby gegen den SV Oberkirch verlieren die Rot-Weißen auf eigenem Platz mit 0:2 (0:0).
Die Niederlage ist für die Offenburger Mannschaft, ihren Trainer Michael Kovács und die Vereinsverantwortlichen nur schwer verdaulich, weil gegen die starken Oberkircher für den Verbandsliga-Absteiger so viel mehr möglich gewesen wäre, hätten die Gastgeber in der ersten Halbzeit wenigstens eine ihrer großen Torchancen verwertet. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.