Offenburger FV verliert nach guter erster Halbzeit gegen Oberkirch

Der Offenburger Matti Jung setzt sich gegen die Oberkircher Jannik Huber (rechts) und Ferhat Uca durch. – Foto: Sebstian Barthmes

Nach zwei Siegen in Folge erleidet der Offenburger FV in der Fußball-Landesliga einen Rückschlag. Das Derby gegen den SV Oberkirch verlieren die Rot-Weißen auf eigenem Platz mit 0:2 (0:0).

Die Niederlage ist für die Offenburger Mannschaft, ihren Trainer Michael Kovács und die Vereinsverantwortlichen nur schwer verdaulich, weil gegen die starken Oberkircher für den Verbandsliga-Absteiger so viel mehr möglich gewesen wäre, hätten die Gastgeber in der ersten Halbzeit wenigstens eine ihrer großen Torchancen verwertet. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.