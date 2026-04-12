 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Offenburger FV verliert nach guter erster Halbzeit gegen Oberkirch

Harter Platzverweis für Thomas Jäger

von Toni Nachbar (BZ) · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der Offenburger Matti Jung setzt sich gegen die Oberkircher Jannik Huber (rechts) und Ferhat Uca durch.
Der Offenburger Matti Jung setzt sich gegen die Oberkircher Jannik Huber (rechts) und Ferhat Uca durch. – Foto: Sebstian Barthmes

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Offenburg

Nach zwei Siegen in Folge erleidet der Offenburger FV in der Fußball-Landesliga einen Rückschlag. Das Derby gegen den SV Oberkirch verlieren die Rot-Weißen auf eigenem Platz mit 0:2 (0:0).

Die Niederlage ist für die Offenburger Mannschaft, ihren Trainer Michael Kovács und die Vereinsverantwortlichen nur schwer verdaulich, weil gegen die starken Oberkircher für den Verbandsliga-Absteiger so viel mehr möglich gewesen wäre, hätten die Gastgeber in der ersten Halbzeit wenigstens eine ihrer großen Torchancen verwertet. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.